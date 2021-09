Laudrup melder fra

THORSHAVN: Når VM-kvalifikationskampen mellem Færøerne og Danmark ruller over skærmen lørdag aften, kommenteres kampen ikke af det sædvanlige makkerpar bag mikrofonerne – Peter Piil og Brian Laudrup.

Sidstnævnte har nemlig en ’lovlig’ grund til at være fraværende.

Brian Laudrups søn, Nicolai, skal giftes med Sofie Sandberg.

Brudeparret har ventet mere end ét år på at blive gift.

Sidste år i august friede Nicolai Laudrup sin Sofie Sandberg, men på grund af corona-restriktioner har det ikke været muligt at holde et stort bryllup.

Det kommer nu til at ske lørdag.

Morten Bruun blev vraget til landsholdet i 2016. Nu er han med på et afbud lørdag, hvor han afløser Brian Laudrup, der har meldt afbud, fordi sønnen skal giftes. Foto: Krestine Havemann.

Får comeback

Med fraværet af Brian Laudrup, er der udsigt til et comeback som landsholdsekspert til Morten Bruun.

Tilbage i august 2016 blev Morten Bruun vraget som landsholdskommentator til fordel for Brian Laudrup.

- Jeg er ikke for fin til at møde frem på et afbud. Det gjorde jeg også til EM 1992. Og det gik jo meget godt, siger Morten Bruun.

Men nu er han for en kort stund tilbage i boksen lørdag aften i Thorshavn sammen med Peter Piil for at kommentere VM-kvalifikationskampen mellem Færøerne og Danmark.

Morten Bruun var under sommerens EM udlånt fra Discovery til Danmarks Radio, hvor han kommenterede en række kampe under slutrunden.