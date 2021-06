Laudrup: UEFA fejlede totalt

De danske spillere fik reelt pistolen for panden, da det i de hektiske minutter lørdag aften i Parken skulle besluttes, hvad der skulle ske efter Christian Eriksens frygtelige kollaps.

UEFA stillede de to nationer et ultimatum: Spil kampen færdig i aften (lørdag.red.) eller genoptag den i morgen kl. 12.00. Der eksisterede ikke andre muligheder.

Da Christian Eriksen var stabiliseret på Rigshospitalet, besluttede de danske spillere i samråd med finnerne at spille de sidste 50 minutter færdig lørdag aften i Parken.

Kasper Hjulmand samlede spillerne til en peptalk, da det blev besluttet, at kampen skulle genoptages. Foto: Lars Poulsen.

Men det var ikke en beslutning, spillerne overhovedet burde have truffet.

Danmarks største fodboldspiller gennem tiderne, Michael Laudrup, var i hvert fald meget kritisk på TV3+ overfor beslutningen om, at kampen blev spillet færdig under de givne omstændigheder.

- Jeg respekterer, at vores eget hold gjorde det i samråd med finnerne.

- Men når der sker sådan nogle ting, er du i dine følelsers vold, og der har man ikke overskud og overblik til at tage vigtige beslutninger.

- Der skal være nogle, der siger, at så stopper vi her. Og så må vi kigge på det. Og når jeg siger vi, så mener jeg den overordnede organisation, UEFA.

De danske spillere var chokerede over det de så, da Christian Eriksen kollapsede. Foto: Lars Poulsen.

Christian Eriksen blev kørt væk fra Parken på en båre, efter han havde fået hjertemassage. Foto: Lars Poulsen.

De danske fans på tribunerne var i chok over det, de havde set på banen. Foto: Lars Poulsen.

- Vi stopper den her kamp med det samme. Så kunne man træffe en beslutning i aften (lørdag, red.) eller nat.

- Men spille kl. 12.00 søndag gav heller ikke mening. Mange af spillerne ville ikke sove i nat (natten til søndag). Så skulle de stå op kl. 8.00, køre i Parken kl. 10.00 og spille kl. 12.00. Det gav ikke mening, siger Michael Laudrup til TV 3+ og uddyber:

- Man træffer en beslutning så tæt på en stor på følelsesmæssig begivenhed. Man skulle have sagt: Vi spiller ikke mere i aften, så skal vi nok finde ud af de mulighederne senere.

- Det var flot spillerne forsøgte at finde overskuddet. Der var meget hjerte, men der manglede. Spillerne fik et valg, der ikke rigtigt er et valg, fastslår Michael Laudrup, der fastholder, at det var forkert, at kampen blev genoptaget halvanden time efter Christian Eriksens frygtelige kollaps.