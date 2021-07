Laudrup uenig: - Slet ikke straffe

Det helt store samtaleemne efter semifinalen er det dømte straffespark til England, efter at Raheem Sterling endte i græsset.

Brian Laudrup mener, at straffet, der endte med at blive afgørende, ikke skulle være dømt.

- Det er helt tydelig for mig, at der ingen berøring er, så jeg mener, at der er en kæmpe fejl, men når det så er sagt, så er det stadigvæk fra en af Englands absolut bedste spillere (Sterling, red.). Sammen med Kane var han hele tiden en torn i øjet på det danske forsvar og kom tit bagom, siger Laudrup til DR.

- Han har så hurtige fødder, og det er det, der måske snyder os - selv VAR-produktionen, for jeg mener slet ikke, at der er straffe her.

Nåede du også at fejre redningen? Begejstringen over Schmeichels parering varede kort, da Harry Kane var hurtig over returen over alligevel udplacerede den danske målmand ved straffesparket.

Fodboldekspert og tidligere Manchester United-legende Roy Keane mener heller ikke, at der burde være peget på pletten.

- Jeg synes ikke, det er straffe. Det er usandsynligt, at VAR ville sige, at det var en klar og åbenlys fejl, siger Keane til ITV ifølge Sky Sports, da det netop skal være en klar og åbenlys fejl, før dommerens dom kan blive omstødt.

Den tidligere Arsenal-manager Arséne Wenger undrer sig over, at dommer Danny Makkelie ikke blev kaldt ud til VAR-skærmen.

- Jeg forstår ikke, hvorfor VAR ikke bad dommeren om at se på den. I et øjeblik som det her er det vigtigt, at dommeren er helt ovebevist om, at der var straffe, siger Wenger på direkte tv hos Bein Sports.

Hør Stig Tøfting og Michael Laudrups mening om straffesparket i klippet øverst.