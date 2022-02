Legende afslører: De ville snyde med VM-lodtrækning

Sven-Göran Eriksson har haft en lang karriere i fodboldens verden, og det har budt på et par specielle oplevelse. Eksempelvis prøvede Nordkorea i 2010 at få svenskeren til at snyde med en lodtrækning til VM.

Det fortæller Sven-Göran Eriksson selv i et radioprogram på BBC ifølge Telegraph.

I 2010 var svenskeren cheftræner for Notts County, og han var blevet bedt om at rejse med klubbens direktør Russell King til Nordkorea for at møde landets fodboldrepræsentanter. Og her bad Nordkorea altså om at få ordnet lodtrækningen til grupperne ved VM.

- De (de nordkoreanske repræsentanter, red.) vidste, at jeg var medlem af FIFAs fodboldkomité. De sagde, 'Kan du venligst hjælpe os?', hvorefter jeg svarede 'Selvfølgelig vil jeg hjælpe jer, hvis jeg kan'. Jeg troede, de ville have bolde eller sko eller sådan noget.

- De sagde, 'Vi vil have en let lodtrækning'. De ville gerne have hjælp til lodtrækningen. Selvfølgelig svarede jeg: 'Mener I virkelig, hvad jeg tror, I mener? Det kan jeg ikke. Ingen kan gøre det. Det er absolut umuligt, og det er kriminelt overhovedet at prøve.'

- Men de troede aldrig på mig. Det utrolige er, at det så ud, som om de ikke tror på, at jeg ikke kunne gøre det. De troede på, at jeg bare ikke ville gøre det. Meget mærkeligt, siger Sven-Göran Eriksson ifølge Telegraph.

Nordkorea endte i gruppe med Brasilien, Portugal og Elfenbenskysten ved VM i 2010. De hentede end ikke et point i gruppespillet.