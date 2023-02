Legende død: Han savede Danmark midt over

Miroslav Blazevic er død.

Den kroatiske trænerlegende blev 87 år.

I sin sidste tid kæmpede han mod en kræft i prostataen, og det var den sygdom, der endte med at tage livet af ham.

Og hvorfor nævner vi det så her på ekstrabladet.dk en stille onsdag i februar?

Fordi Blazevic er en sand legende i både kroatisk, jugoslavisk, bosnisk, serbisk og international fodbold.

Det var Blazevic, der i 1998 førte de kroatiske VM-debutanter til bronzemedaljer i Frankrig, efter at kroaterne undervejs havde sendt Tyskland ud af turneringen i en i øvrigt noget ensidig kvartfinale.

Ulyksalig dag i Sheffield

Og det var samme kroatiske hold - så godt som - der to år forinden havde tæsket de danske europamestre noget så eftertrykkeligt 3-0 ved EM i England en ulyksalig junidag på Hillsbrough i Sheffield.

De danskere, der oplevede det, må i årevis have haft mareridt om specielt Davor Suker, og det kroatiske landshold havde sandt for dyden mange stjerner, der spillede flot, offensiv og seværdig fodbold. Men det var Blazevic, der havde udtaget dem - og som styrede dem.

Danmark mødte Kroatien i den efterfølgende VM-kvalifikation, og her fik danskerne - nu med Bo Johansson som træner - revanche. Først med 1-1 i Split (husker du Brian Laudrups mageløse aflevering, der på grund af vinden blæste i nettet?) og derpå magtdemonstrationen i Parken, hvor Kroatien blev skilt ad i 45 minutter, og Danmark scorede tre gange.

Blazevic og Johansson mødes tilfældigt i lufthavnen i Sarajevo i 1997. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Kroaterne sikrede sig dog andenpladsen i gruppen efter Danmark og kvalificerede sig til VM året efter.

Århundredets træner

Inden Blazevic blev kroatisk landstræner i 1994, havde Blazevic efter en mindre gloværdig spillerkarriere i 1950'erne og 1960'erne opnået succes som træner i både schweizisk klubfodbold og hos Dinamo Zagreb, hvor han vandt nationale mesterskaber.

Det var dog som kroatisk landstræner i perioden 1994-2000, han skrev sit navn ind i historiebøgerne. Først ved (i landets første forsøg som selvstændig nation) at kvalificere dem til EM i 1996 efter at have slået Italien på udebane og siden ved at nå først kvartfinale i England og siden semifinale ved VM.

Efter en skuffende EM-kvalifikation stoppede han som landstræner, men han nåede siden at vinde mesterskabet med Dinamo Zagreb. Senere blev han bosnisk landstræner og havde nær sendt Portugal ud af VM-kvalifikationen efter to meget lige playoffkampe.

For sine meritter er Miroslav Blazevic blevet kåret som århundredets træner i Dinamo.