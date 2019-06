Legendens direkte tale tog fusen på alle

Marta har muligvis spillet sin sidste kamp ved en VM-slutrunde.

Som 34-årig har alle tiders mest scorende VM-spiller flere gode år bag sig end foran, og det samme kan siges om hendes to næsten lige så dygtige og anerkendte kollegaer Cristiane og Formiga på 33 og 41.

Og dermed står Brasilien foran en interessant udfordring, da det er nogle gevaldige huller, der skal lukkes efter stjernerne.

Samtidig slås kvinderne i brasiliansk fodbold med at opnå status og anerkendelse som deres mandlige kollegaer. En kamp der er voldsomt hård for Marta og co.

Det fik Marta til at sende en appel til alle unge kvindelige fodboldspillere i sit hjemland, da Brasilien for anden slutrunde i træk var røget ud i 1/8-finalen. Denne gang til de franske værter.

- Det handler om at ville mere. Det handler om at træne mere. At tage mere hensyn til sig selv. Det handler om at være klar til 90 minutter samt 30 mere. Det er det, jeg kræver at pigerne, sagde hun til Fox Sports efter kampen.

- Der kommer ikke til at være en Formiga for altid. Der vil ikke være en Marta altid. Der vil ikke være en Cristiane. Kvindernes fodbold afhænger af, at I kan overleve. Så tænk over det. Græd til at begynde med, og så kan du smile til slut, kom det.

Blodrød læbestift

Og der var ikke tale om sidebemærkninger til en journalist med en tændt diktafon under tribunerne efter kampen.

Det skete for rullende kameraer til de mange millioner af brasilianere, der har fulgt landsholdet under slutrunden.

Det brasilianske landshold inden kampen mod Frankrig. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix

Opmærksomheden har været stor under VM. Således blev deres åbningskamp set af knap 20 millioner brasilianere. Tallene for 1/8-finalen mod Frankrig var næppe dårligere, og derfor synes det sandsynligt, at Marta var sin rolle bevidst, da hun lod sig interviewe.

Marta er seks gange kåret som verdens bedste fodboldspiller af FIFA, mens Formiga er ene om at deltage ved hele syv VM-slutrunder.

Man skulle i øvrigt være mere end almindeligt tung i det for ikke at bemærke, at hun til kampen havde iført sig en markant, rød læbestift. Noget hun også havde gjort til kampen mod Italien i den sidste gruppekamp, men som ellers ikke ses særligt ofte i international topsport.

- Jeg har altid læbestift på. Ikke i den farve, men i dag sagde jeg: ’Jeg tør godt’. Jeg prøvede det, og det føltes godt.

- Jeg valgte farven som blod, fordi vi skulle kæmpe, så der var blod på banen. Nu kommer jeg til at bruge det til alle kampe, sagde hun.

Frankrig vandt 1/8-finalen på en scoring i 2. halvleg af den forlængede spilletid.

