Legendens farvel: Det er slut efter VM

Louis van Gaal er i gang med sit sidste år som hollandsk landstræner.

På et pressemøde torsdag har 70-årige van Gaal sagt, at han forlader jobbet, når hans kontrakt udløber ved udgangen af 2022.

Det skriver flere medier, herunder hollandske De Telegraaf.

Van Gaal har stået i spidsen for Holland siden august. Det er hans tredje tørn som landstræner i hjemlandet.

Første gang var fra juli 2000 til november 2001. Derefter var han tilbage i samme job fra august 2012 til juli 2014.

I efteråret var han med til at sikre Holland kvalifikation til VM. I sine syv kampe i spidsen for nationalmandskabet i denne omgang - alle sammen i VM-kvalifikationen - er det blevet til fem sejre og to uafgjorte.

Det sikrede Holland førstepladsen i VM-kvalifikationsgruppe G foran Tyrkiet.

Torsdag var der lodtrækning til gruppespillet i den kommende udgave af Nations League. Her endte Holland i gruppe med Belgien, Polen og Wales.

Louis van Gaal kommer til at lede Holland i gruppespillet, der afvikles fra juni til september næste år, men skulle hollænderne gå videre, bliver det med en anden landstræner på sidelinjen i de efterfølgende kampe.

Playoffkampene i Nations League bliver således spillet i juni 2023.

Louis van Gaal har tidligere været træner for blandt andre Manchester United, Bayern München og Ajax.