Lejer privatfly med modstander

Yussuf Poulsen har sammen med klubkammeraten Emil Forsberg lejet privatfly for at spille landskampe

Det er ikke kun penge i lommen at spille for Danmark på landsholdet.

Der kan også være udgifter, hvis man for alt i verden gerne vil stille op for sit eget land.

Spørg bare Yussuf Poulsen, der sammen med sin svenske holdkammerat i RB Leipzig, Emil Forsberg, lejede et privatfly for at fragte dem til henholdsvis Danmark og Sverige her i forbindelse med landsholdspausen.

- Vi har lejet et privatfly for at komme hjem. Det kan virke voldsomt, men hvis vi bliver smittet med corona, må man ikke lave noget i to uger. I værste fald risikerer man at miste sin plads og spiller måske ikke i to måneder.

- Derfor tager vi vores forbehold og undgår kontakt med andre mennesker. Det er sikrere for alle med mindre kontakt til andre personer.

Yussuf Poulsen er kommet hjem i privatfly til de forestående landskampe. Foto: Lars Poulsen

- Lederne i klubben har direkte rådet os til at flyve i privatfly, når vi skal hjem til landskampene. Og det råd har alle spillerne efterfulgt, forklarer Yussuf Poulsen.

I Leipzig, som i andre europæiske topklubber, er man nervøse for, at spillerne bliver smittet. Specielt hvis det breder sig i spillertruppen, så det går ud over, hvem der kan stille op. Det kan få store konsekvenser for resultaterne både i Bundesligaen og Champions League.

- Vores klub er lige som andre klubber bange for at havne i en situation, hvor mange bliver smittet, forklarer Yussuf Poulsen.

Han forventer ikke, at det bliver et problem, at det er et forstærket ligalandshold, der nu er samlet forud for kampen mod Sverige på onsdag.

- De nye skal bare gå ind og give den gas, så skal det nok gå, forsikrer han.

Onsdag aften mødes Yussuf Poulsen og Emil Forsberg på Brøndby Stadion, når de to nationer spiller testkamp.

