Lerager får chancen: Fair at stå bag Delaney og Eriksen

Midtbanespilleren Lukas Lerager er en af de trofaste reserver på det danske landshold, og landstræner Åge Hareide har som belønning lovet ham spilletid i tirsdagens testkamp mod Østrig i Herning.

I næsten halvandet år har Lerager været fast udtaget til landsholdet, men i skyggen af blandt andre Thomas Delaney og Christian Eriksen er det kun blevet til 87 minutters spilletid fordelt på fem landskampe.

Den 25-årige Bordeaux-spiller accepterer, at Åge Hareide sjældent fraviger sine foretrukne spillere og giver reserverne chancen.

- Landsholdet gør det sindssygt godt. Vi har ikke tabt i hele den periode, hvor jeg har været med. Så det er helt naturligt, at der ikke er så stor udskiftning på et hold, der fungerer. Hvorfor skulle man så skifte ud?

- Jeg kan jo godt forstå, at der er andre, som spiller. Delaney og Eriksen er hårde konkurrenter, det er to sindssygt gode spillere. Så jeg kan ikke sige så meget mere, end at jeg bare træner så godt, som jeg kan, og venter på min chance, siger Lerager.

Landsholdet har ikke tabt i den periode, at Lukas Lerager har været inde omkring mandskabet. Foto: Lars Poulsen.

Tirsdag mod Østrig stiller Danmark op uden landsholdspensionerede William Kvist og Lerager-konkurrenterne Delaney og Eriksen. Bedre vilkår får Lerager næppe for at indgå i Hareides midtbanekabale.

- Der er tyndet lidt ud, og det er da også rart at høre, at jeg er tiltænkt en rolle. Jeg ved ikke, om jeg starter inde, men jeg vil gerne vise mig frem i alle de minutter, jeg får, siger Lerager.

Den tidligere AB- og Viborg-dynamo er måske en ukendt størrelse for flere fodboldfans.

Når han enten fra start eller som indskifter får chancen mod Østrig, skal de danske landsholdsfans forvente at se en spiller, der minder om Thomas Delaney i spillestil; en hårdtarbejdende, allestedsnærværende midtbanespiller med farlige offensive dybdeløb.

- Jeg er en type, som arbejder begge veje, en boks-til-boks-spiller. Jeg arbejder hårdt defensivt, men vil også gerne fremad banen.

- Så pladsen som central midtbanespiller er nok den, der passer mig bedst, men jeg kan spille overalt på midtbanen, siger Lukas Lerager.

Danmark - Østrig begynder klokken 20.45.

