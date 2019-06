Lesbisk boom - springer ud på stribe

Det hele er begyndt i USA, hvor flere kvindelige fodboldspillere står frem og taler om deres homoseksualitet.

En af dem, der har valgt at stå frem efter USAs kvindelandshold støttede Pride 2017, er Shiho Shomoyam.

- Jeg vidste allerede i gymnasiet, at jeg ikke var tiltrukket af mænd, men det var ikke, før jeg mødte mine holdkammerater i fodboldmiljøet, at jeg følte, jeg endelig kunne være mig selv. Flere af dem er ligesom mig, og er ikke til mænd. Jeg håber, vi en dag kan være mere åbne om det i sportsverdenen, fortæller den japanske fodboldspiller Shiho Shomoyam til DB Norge.

Det er hele 34 spillere, der i en undersøgelse foretaget af Outsports har oplyst, at de er homoseksuelle. Det er næsten en fordobling sammenlignet med tal fra for fire år siden, hvor det lå på 18 stykker.

Det er dog ikke alle, der har lige nemt ved at acceptere den nye tendens blandt de kvindelige fodboldspillere. Der er kommet flere reaktioner både udefra, men også internt på landsholdene efter flere er sprunget ud.

Den amerikanske Jaelene Hinkle har ikke spillet på landsholdet siden 2018. Det skete efter at USAs kvindelandshold valgte at spille med regnbuefarvede tal på deres spilletrøjer i en kamp mod Sverige i anledningen af Pride i juni 2017. Efterfølgende kom der en pressemeddelelse, hvori det stod, at Jaelene Hinkle meldte afbud til de kommende kampe af personlige årsager.

Jaelene Hinkle droppede sine kampe efter et påbud om at bære spilletrøje med et regnbuefarvet tal. Foto: Rich Graessle/Icon Sportswire

Først et år efter kom hun med en forklaring.

- Jeg er så stærk i min tro og fandt ud af, det ikke var mit job at bære den trøje. Jeg gav mig selv tre dage til at søge om svar, for at bede og for at tolke hvad Gud måtte mene, jeg skulle gøre i den situation.

På Twitter har en bruger også kommenteret en kamp og kommet med hadske kommentarer rettet mod den australsk spiller Sam Kerr og hendes seksualitet. Det opstod efter en VM-kamp mellem Australien og Brasilien.

– Forresten var din lesbiske røv offside.

Efter den spydige kommentar, følte Sam Kerr sig nødsaget til at forsvare sig.

Tweetet og kommentaren kan ses herunder.

For people getting upset about there being ‘no’ haters pic.twitter.com/rt4yVMIl2h — Sam Kerr (@samkerr1) June 14, 2019

Herhjemme er de danske sportskvinder også sprunget ud.

Den danske fodboldspiller Pernille Harder danner par med svenske Magdalena Eriksson.

- Jeg er selv utroligt stolt over at være homoseksuel. Om man forelsker sig i en dreng eller pige, eller mand eller dame, er lige meget, fortæller Pernille Harder til TV 2 Sporten

Pernille udtaler yderligere, at hun ikke førhen havde troet, hun ville finde sammen med en pige, men at kærligheden mellem dem er stor. Det er også på trods af, at Pernille bor i Tyskland og Magdalena bor i England.

