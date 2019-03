Lettet Hareide: - Det var ikke held

BASEL (Ekstra Bladet): Det var næsten ligeså imponerende, at Åge Hareide havde nået at få pulsen ned på normalt niveau, da han stillede op til spørgsmål efter vanvids-comebacket mod Schweiz, som det stykke arbejde, hans spillere havde leveret i de ubegribelige slutminutter på St. Jakob-Park.

Og der gik da også lige et par minutter, før han tillod sig selv det første smil, mens han satte ord på den rutsjebanetur af en fodboldkamp, som han og resten af fodbold-Danmark netop havde været vidner til.

Men han understregede, at det ikke kun var tilfældigheder, som gjorde, at et ydmygende nederlag blev vendt til triumf.

- Det virkede som om, det første mål gav holdet tro og energi. Jeg har læst et sted, at man kalder det held, men jeg tror ikke, det er held. Det er en bedrift at komme tilbage mod så stærkt et hold, og det siger noget om vores karakter, lød det fra Hareide, inden han tillod sig selv et lettelsens smil.

- Jeg tror, at holdets karakter er blevet indpodet i holdet henover årene. Vi spillede med næsten det samme hold som mod Kroatien ved VM. Troen på holdet er blevet skabt i Danmark, forklarede Hareide.

- I pausen talte vi om, at vi ikke ville tabe, og vi kom ud til anden halvleg som et nyt hold. Schweiz’ to mål var forfærdelige for spillerne, og de var forfærdelige på sidelinjen, indrømmede nordmanden.

Han føler, at hans spillere kom ud fra kampen som moralske vindere, selv om indsatsen undervejs var til dumpekarakter.

- I fodbold går det fra himmel til helvede, og sjovt nok er det nok derfor, jeg stadig elsker fodbold. Men det er kun sport. Der er ingen, som er døde, og der er ingen, som er blevet forladt.

- Spillerne løftede sig selv, og vi ligner vindere mere end Schweiz, som tabte to point, konstaterede landstræneren.

Han har nu et par måneder til at spekulere over, hvordan landsholdet undgår en ny nedsmeltning som den, der blev leveret i de første 84 minutter.

- Vi ved, at det kunne være endt med et frygteligt resultat for os, men det løftede os alle. Omvendt var det irriterende for alle, at vi begyndte, som vi gjorde. Og vi er nødt til at se på, hvorfor det skete.

