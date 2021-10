Lille kanin i Hjulmands hat

Kasper Hjulmand sender et stærkt dansk mandskab på banen til opgøret mod Moldova, hvor en dansk sejr bringer holdet millimeter fra VM

Kasper Hjulmand har valgt det sikre. Posen er ikke blevet rystet, som tilfældet var i foråret, da landstræneren skiftede alle ti markspillere til hjemmekampen mod Moldova.

Det mest overraskende er, at Christian Nørgaard har fået plads i startformationen. Det sker på bekostning af Joachim Andersen og er eneste ændring i forhold til 5-0-sejren over Israel for én måned siden.

Den danske landstræner stiller i det, der ligner en meget stærk opstilling til udekampen lørdag aften på Zimbru Stadium i Chisinãu.

Det betyder følgende dansk startformation i en 4-2-3-1:

Kasper Schmeichel – Daniel Wass, Simon Kjær, Andreas Christensen, Joakim Mæhle – Christian Nørgaard, Pierre-Emile Højbjerg - Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard, Thomas Delaney - Yussuf Poulsen.

Det bliver i øvrigt 34-årige Kasper Schmeichels landskamp nummer 75. Det er ikke mange kampe, han har gået glip af siden debuten, som han først fik i en alder af 26 mod Nordmakedonien i 2013.

Hvis Danmark får problemer med at score, er der meget at skyde med fra bænken. Kasper Dolberg må oven på sin knæskade i september affinde sig med en plads på bænken. Ved siden af ham sidder en formstærk Andreas Cornelius, der har fået en flyvende start på den nye tilværelse i tyrkiske Trabzonspor.

Danmark har seks spillere i karantænefare ved en advarsel. Det er Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Jonas Wind, Mohamed Daramy, Pierre Emile Højbjerg og Christian Nørgaard.

Danmark kan spille sig meget tæt på en VM-billet med en sejr mod Moldova, der blot er rangeret som nummer 180 på FIFA-ranglisten. Blot tre europæiske nationer er dårligere rangeret – Liechtenstein, San Marino og Gibraltar.