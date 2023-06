Lindstrøms krav: - Det ville være latterligt

Han er et varmt navn rundt omkring i Europa.

Jesper Lindstrøm har gennem de seneste to sæsoner leveret store præstationer for sin tyske klub, Eintracht Frankfurt, og det har skabt interesse fra diverse store klubber.

Blandt bejlerne har særligt RB Leipzig og Arsenal været nævnt flere gange, og senest kunne hans tyske arbejdsgiver bekræfte, at førstnævnte klub har vist interesse for danskeren.

Det er heller ikke gået ubemærket hen hos hovedpersonen selv.

- Hvis man har et par gode sæsoner som fodboldspiller, så er der interesse for én. Det er, hvad det er. Det er ikke kun Leipzig, det er sikkert også andre klubber. Sådan er det at være i fodboldbranchen, siger Lindstrøm til Ekstra Bladet og den øvrige danske presse i landsholdslejren i Helsingør.

Har talt med Yussuf

Han erkender da også, at han har talt med sin landholdskammerat om det.

- Selvfølgelig har jeg snakket med Yussuf (Poulsen, red.) om Leipzig. Men mere er der ikke i det. Det er interesse, og hvis jeg skal snakke med alle, der er interesserede, skulle jeg ikke lave andet.

- Jeg lader min agent snakke med de mennesker, der skal snakkes med, og så må vi se, hvad der skal ske.

Foto: Emil Agerskov

- Ville være latterligt

Men selvom det tidligere Brøndby-talent fortæller, at han ikke bruger energi på at tænke på fremtiden, så har han en række krav til en eventuel ny klub.

- Man kigger på spillestil, man kigger på træneren, man kigger på konkurrenter og om, der er mulighed for at spille eller ej. Hvis der ikke er mulighed for at spille, synes jeg, det er latterligt at skifte.

Frankfurt sluttede som nummer syv i Bundesligaen, og det betyder, at den kommende sæson kommer til at stå på europæisk fodbold i Conference League for den tyske klub.

Vanvittigt fedt sted

Så er spørgsmålet bare, om det bliver med eller uden Jesper Lindstrøm. Den danske landsholdsspiller lægger dog ikke skjul på, at han har højere ambitioner.

Men føler du, at du er klar til at tage næste skridt og måske sige, at det er nu, du skal til en ny klub?

- Både og. Jeg har jo sagt, at jeg gerne vil spille, hvor det er sjovt med Champions League og de store turneringer, men hvis det ikke sker, så sker det ikke.

- Jeg er også tilfreds med, hvor jeg er. Jeg elsker at bo og spille i Frankfurt. Det er et vanvittigt fedt sted. det er gode faciliteter, en klasseby, og den har en lufthavn lige ved siden af. Min kæreste kan godt lide at bo der, og det er også vigtigt for mig.

- Jeg er åben for det hele, så vi må se, hvad der sker, siger han.

Jesper Lindstrøm kan komme i aktion både fredag og mandag, når det danske landshold i EM-kvalifikationen møder henholdsvis Nordirland og Slovenien.