Line Røddik indstiller karrieren

Med 132 landskampe og klubber som FC Barcelona og Olympique Lyon har Line Røddik et af de flotteste cv'er i dansk kvindefodbold.

Men nu er karrieren slut for den 32-årige forsvarsspiller.

Det er hendes nuværende - og dermed sidste - klub på topplan, FC Nordsjælland, der oplyser beslutningen i en pressemeddelelse.

- Det er sindssygt svært at sige farvel til det, jeg altid har været - en fodboldspiller. Men jeg kan se tilbage på en lang rejse, som jeg er superstolt over og glad for at have oplevet.

- Der har både været op- og nedture, som tilsammen gør det til en fed oplevelse, jeg ikke ville have gjort anderledes. Det jeg har lært på den rejse, vil jeg kunne bruge resten af mit liv, siger Line Røddik.

Hun har spillet det seneste halvandet år i Farum-klubben. Tidligere har hun været tilknyttet klubber som Brøndby, Tyresö, Rosengård, Ajax og altså Barcelona og Lyon.

Røddik debuterede på landsholdet helt tilbage i 2006 og nåede i alt 132 landskampe. Kun fem spillere har fået flere kampe i den danske landsholdstrøje.

Hun var med til at vinde EM-sølv i 2017 og spillede umiddelbart derefter det, der skulle blive hendes sidste landskamp, da Danmark besejrede Ungarn 6-1 i en VM-kvalifikationskamp.