Liverpool-stjerne spiller hovedrolle i egyptisk triumf

Mohamed Salah har det med at bringe sig selv i fokus, og søndagens kvartfinale i Africa Cup of Nations mod Marokko var ingen undtagelse.

Liverpool-stjernen diskede op med både et mål og en assist, da Egyptens fodboldlandshold vandt 2-1 og banede sig vej til semifinalen.

Det holdt dog hårdt for egypterne, som kom bagud allerede efter syv minutter, og de to hold måtte i forlænget spilletid for at finde en vinder.

Mohamed Salah udlignede Marokkos føring i den ordinære spilletid, inden han lagde kuglen til rette for Trezeguets afgørende fuldtræffer i den forlængede spilletid.

Egypten får hård modstand i semifinalen. Her venter værtsnationen Cameroun.

Takket være Egypten fik Marokko en fremragende indledning på søndagens kvartfinalebrag.

Mohamed Salah (til venstre) blev den helt store spiller for Egypten i kvartfinalen. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Allerede i fjerde minut blev Achraf Hakimi nedlagt i feltet, da Ayman Ashraf satsede hele butikken med en klodset tackling.

Efter et langvarigt VAR-tjek var dommen klar - straffespark til Marokko. Det tog Sofiane Boufal sig af, og han bankede kuglen op i hjørnet til 1-0.

Egypten var spilstyrende før pausen, men formåede ikke for alvor at finde farligheden frem ad banen. Store chancer var der i hvert fald ikke mange af.

Først kort inde i anden halvleg kom udligningen.

Et hjørnespark landede i panden på Mohamed Abdelmonem, som tvang Marokkos keeper, Bono, til at give en ripost. Den landede lige for fødderne af Mohamed Salah, og han scorede stensikkert til 1-1.

Efter 82 minutter var Marokko tæt på at afgøre opgøret. Nayef Aguerd steg op til et indlæg og headede på mål, men Gabaski i det egyptiske mål lavede en formidabel refleksredning og holdt sit hold inde i opgøret.

Redningen var imidlertid så akrobatisk, at Gabaski måtte i behandling, og kort efter forlod han grønsværen med en skade.

I den forlængede spilletid trak Egypten det længste strå. Mohamed Salah kom i en god position på højrekanten og sendte en præcis aflevering på tværs af feltet. Ved bageste stolpe kom Trezeguet stormende og scorede let.

Marokkanerne satsede alt til allersidst, men mistede bolden efter et hjørnespark, mens deres målmand var med fremme i feltet.

Mohamed Salah satte i fuld firspring mod Marokkos tomme mål, men misbrugte muligheden i samarbejde med sine holdkammerater.