Liverpool-veteran forlænger

De færreste fodboldspillere kan være med på allerhøjeste niveau uafbrudt i to årtier. Men Liverpool-spilleren James Milner er en af undtagelserne.

Den 36-årige midtbanespiller har forlænget sin kontrakt med den engelske topklub, så aftalen nu løber frem til sommeren 2023. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Dermed runder Milner 20 år i Premier League, hvor han i november 2002 debuterede som purung Leeds-spiller.

- Så længe jeg kan være med, er det ikke let at forlade det her, siger han i forbindelse med kontraktforlængelsen.

Efter en række succesfulde år hos Leeds, Newcastle, Aston Villa og Manchester City kom Milner til Liverpool i 2015.

Her har han været med i hele succesperioden under manager Jürgen Klopp og foreløbig spillet 289 kampe for klubben.

I alt har den stabile midtbanespiller vundet tre engelske mesterskaber - heraf to med Manchester City og et med Liverpool. I 2019 var han med til at vinde Champions League.

Karrieren på det engelske landshold sluttede efter EM i 2016. Her nåede han i alt 61 kampe.