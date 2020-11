Livsvigtigt for Danmark

Da landsholdet i første halvdel af oktober gjort rent bord med sejre over Færøerne, Island og England, var det ikke kun fornyelsen af skødet i A-gruppen i Nations League, der vakte begejstring i DBU.

Med sejre i de to november-kampe mod Island og Belgien er Danmark klar til Nations League-finalerne til oktober næste år mod tre andre af Europas førende landshold, og for landsholdet og DBU er det lige så vigtigt, at sejrene i oktober gav værdifulde point til FIFA-ranglisten.

7. december bliver der trukket lod til VM-kvalifikationen i Europa, hvor der i 2021 skal spilles hele 10 kampe per pulje om billetter til VM-slutrunden i Qatar i november og december 2022.

Og hvis Danmark ligger blandt de 10 bedste hold i Europa efter november-kampene mod Sverige, Island og Belgien, bliver landsholdet topseedet i VM-kvalifikationen.

En topseedning vil styrke chancerne for VM-kvalifikation voldsomt, så der vil være meget på spil, når landsholdet går på banen mod Sverige onsdag 11. november, og i de to efterfølgende kampe mod Island og Belgien i Nations League.

- Det ser rigtig fornuftigt ud med de danske chancer for at få den topseedning, siger Tipsbladets chefredaktør Troels Bager Thøgersen.

- Jeg tror, man sidder i DBU og godt tilfreds med, at Schweiz tabte en venskabskamp til Kroatien i oktober, og at Schweiz derefter havde et rigtig svært program med kampe mod Spanien og Tyskland, hvor de fik et enkelt point mod tyskerne. Det betød, at Schweiz faldt en del tilbage.