Lover fantastisk hæder fra UEFA

Simon Kjær kan se frem til fantastisk hædring fra UEFA for sine aktioner i redningen af Christian Eriksen - og så er der nye oplysninger om, hvad der blev diskuteret angående Finland-kampen

Simon Kjær har siden åbningskampen mod Finland fået meget ros, fordi han kom stormende med hjælp og trådte i karakter som leder, da Christian Eriksen havde brug for førstehjælp efter sit hjertestop.

Nu er der også officiel hyldest på vej til Simon Kjær. Det melder den danske legende Frits Ahlstrøm, der gennem årtier har været i UEFA, hvor han blandt andet har været mediedirektør.

- Jeg har talt med UEFA om det her. Jeg kan godt gå så vidt og sige, at jeg tror, at Simon vil blive hædret på en fantastisk facon. Det vil UEFA gøre. Men vent nu venner. UEFA kan ikke gøre det i øjeblikket. Lige meget, hvad UEFA gør i Danmark, så vil det blive opfattet forkert, siger Ahlstrøm i podcasten Bech Bag Bolden.

Kjær har allerede fået ros mange steder fra - blandt andet fra rivalernes fans.

Simon Kjær kan se frem til at blive hædret af UEFA, fortæller Frits Ahlstrøm. Foto: Lars Poulsen

Frits Ahlstrøm fortæller i samme podcast, hvordan det var forkert at overlade beslutningen om kampens videre forløb til Kasper Hjulmand, Peter Møller og landsholdet. I stedet skulle UEFAs mand have truffet beslutningen om at udskyde kampen og ikke bare til klokken 12 næste dag.

- Var de faldet i søvn klokken 5-6 om morgenen, kunne de nå at tale med psykologer, inden de skulle spille om aftenen. Jeg ved godt, at det ikke har været ude, at der kunne spilles næste dag klokken 20 eller 21, men det ved jeg med sikkerhed, at det blev nævnt på mødet, siger Ahlstrøm.

Tidligere har der været historier fremme om, at Danmark blev truet med at blive taberdømt, men hverken det, eller, at kampen blev afblæst ved 0-0, har ifølge Ahlstrøm altså været blandt de tre muligheder.

Christian Eriksen faldt om på banen kort før pausen i EM-premieren mod Finland, men blev vækket hurtigt med hjertemassage og kunne halvanden time senere melde, at han havde det godt, og så blev kampen genoptaget.

Siden har Eriksen, Kjær og det danske landshold fået al kærlighed og sympati fra hele fodboldverden. Senest blev det 4-0 mod Wales, hvor en dansk tilskuer friede til sin Louise under kampen.