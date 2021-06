Löw-fald: Det er en trist følelse

0-2-nederlaget til England sparker ikke blot det tyske landshold ud af EM i fodbold. Resultatet betyder også et øjeblikkeligt farvel til landstræner Joachim Löw efter 15 år på posten.

Træneren, der i 2014 førte Tyskland til VM-titlen i Brasilien, meddelte tidligere på foråret, at han ville træde tilbage, når EM er overstået.

Anfører Manuel Neuer, der har spillet samtlige sine 104 landskampe under Löws ledelse, er ked af, at holdet ikke kunne sørge for en bedre afskedskamp for træneren.

- Det lykkedes os desværre ikke rigtigt at gøre ondt på englænderne. Efter slutfløjtet kiggede jeg ud mod trænerbænken. Det var en meget trist følelse, da jeg så 'Jogi', for han er ganske enkelt en klasse person.

- Også de spillere, der tidligere har spillet under ham, har meget at takke ham for. Han har præget en stor æra. Og at det nu er forbi, er naturligvis ærgerligt og meget trist, siger Manuel Neuer ifølge Kicker.

Tyskland startede ellers godt mod England og havde overtaget i kampens indledning. Men holdet mistede gradvist grebet og måtte se Raheem Sterling og Harry Kane afgøre kampen i det sidste kvarter.

'Jeg kan ikke bebrejde nogen'

Dermed må Joachim Löw pakke sammen og konstatere, at hans tid er forbi. Efter VM-fiaskoen for tre år siden må den stolte fodboldnation sluge endnu et tidligt exit fra en stor turnering.

- Det er en skuffelse for os alle. Vi havde forventet mere, og troen på holdet var der helt klart. Vi havde to store chancer mod England, men lavede desværre ingen mål, siger Löw ifølge Kicker.

Han er dog tilfreds med spillernes indsats og mener selv, at han efterlader et hold med potentiale.

- Alle har arbejdet hårdt og i samme retning i de sidste fire uger. Jeg kan ikke bebrejde nogen.

- Vi har mange unge spillere, som kommer til at lære af det her. Ved EM på hjemmebane i 2024 vil flere af dem være på deres absolutte topniveau, spår Joachim Löw.

Den tidligere Bayern München-træner Hansi Flick overtager ansvaret for landsholdet efter EM.