Luften var iskold: Nu er han brandvarm

Dem skal vi passe på

Evan Zahavi

Den 34-årige angriber er brandvarm og i storform for tiden. Han har scoret fem mål i de seneste to landskampe mod Østrig og Færøerne.

Mod Færøerne var det hans fjerede hattrick for Israel siden debuten i 2010.

Han er en ekstrem dygtig afslutter og med en særlig målnæse i feltet.

I den hjemlige liga er han startet med to scoringer i de tre første kampe for PSV Eindhoven.

Han har franskfødt far og derfor også et fransk pas. Men chancerne for landsholdsfodbold har trods alt været større for Israel, hvor han i dag også er anfører.

Manor Solomon

Teknisk er den 22-årige offensivspiller måske det stærkeste kort, som israelerne kommer med til Parken.

Han er hurtig, dygtig en-mod-en. Skarpe driblinger, hvor han kan gå både på yder- og indersiden af forsvarsspilleren.

Han er samtidig en dygtig afslutter og skal nok give den danske defensiv store udfordringer.

På klubholdet i Sahkhtar Donetsk har han udviklet sig som en af holdet markante, offensive profiler.

Mu’nas Dabbur

Som holdkammerat med Jacob Bruun Larsen og Robert Skov i Hoffenheim kender de alt til boksangriberens styrker.

Han møder frem efter to scoringer i de seneste to landskampe.

Han er måske ikke den mest iøjnefaldende spiller på banen, men han er, hvad man kan betegne som en rigtig boksangriber, der primært udfolder sig i straffesparksfeltet.

Med sine 181 cm kommer han ikke til at volde Simon Kjær og Andreas Christensen problemer i luftrummet.