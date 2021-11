Lukker i: Kan ikke genkende historier

- Jeg nyder at spille fodbold, men vil ikke tale om min kontraktmæssige situation i Chelsea, siger Andreas Christensen

For to måneder siden lå en ny kontrakt med Chelsea lige til højrebenet for Andreas Christensen.

Han har på ét år udviklet sig som en af Thomas Tuchels faste holdepunkter i tre mandsforsvaret, hvor han er blevet en af holdets store, defensive profiler.

Aftalen udløber næste sommer, så Chelsea har travlt, hvis de vil beholde den danske landsholdsprofil. For allerede om halvanden måned er han fri til at tale med andre klubber om sin fremtid

Den stærke stopper stod i landsholdslejren i september og slog fast, at forhandlingerne gik planmæssigt med Chelsea. Og han ventede, at en aftale snart ville falde på plads.

Andreas Christensen er blevet en nøglespiller hos Thomas Tuchel. Om otte måneder udløber aftalen. Foto: Lars Poulsen.

Onsdag i landsholdslejren var Andreas Christensen fuldstændig tavs om sin fodboldmæssige fremtid.

- Jeg nyder at spille fodbold lige nu, men jeg taler ikke om min kontraktmæssige situation.

- Jeg håber snart, at der kommer en afklaring på min fremtid, siger Andreas Christensen.

Der har været historier fremme i engelske medier om, at han ikke føler sig værdsat af klubben i forhold til det tilbud, som Chelsea allerede har fremlagt for ham til en kontraktforlængelse.

- Jeg føler mig værdsat af klubben og kan ikke genkende de historier, siger Andreas Christensen.

Andreas Christensen var i godt humør, men han ønskede ikke at tale om den kontraktmæssige situation i Chelsea, hvor aftalen udløber til sommer. Foto: Lars Poulsen.

Han blev taget ind i varmen, da Thomas Tuchel tog over i januar, og siden har han leveret varen på Chelsea-mandskabet, som har 44 cleansheet i de seneste 55 kampe.

- Jeg føler, at alle sæsoner egentlig er startet fint nok. Jeg har spillet masser af de første 10-12 kampe, så har jeg været lidt ude i de næste 10, og så har jeg været lidt inde igen. Tuchel har vist mig masser af tillid, også i starten hvor jeg måske ikke spillede så meget, og hvor det var svært at komme ind, og man skulle performe med det samme.

- Den tryghed har jeg haft brug for, så jeg nyder at spille fodbold hver gang lige nu, siger Andreas Christensen og slår fast:

- Jeg ved ikke, hvorfor alle tror, det er en dårlig situation. Der er ikke nogen, der har sagt, den er dårlig hverken for mig eller Chelsea.

Hvorfor er situationen ikke dårlig lige nu for Chelsea?

- Fordi jeg stadig er glad, og jeg nyder at spille fodbold.

Men Chelsea har vel også en interesse i at sikre sin spiller?

- Ja, men på den anden side har de også en spiller, som lige nu nyder at spille fodbold, og træneren viser ham tillid. Der er ikke noget dårligt forhold, siger Andreas Christensen.

Men skal de hente en spiller som dig, vil han koste mange penge. Hvad foregår der hos dem?

- Det tænker jeg slet ikke på. Jeg nyder at spille fodbold, så det ved jeg ikke, fastslår han.