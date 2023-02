Lukker og slukker: Dansk fangruppe takker af

Fangrupperingen 'De Danske Rødder', der har stået for at levere stemning til landsholdets kampe i Parken, stopper

Det bliver ikke længere fangrupperingen 'De Danske Rødder', der synger for, når fodboldlandsholdet er i aktion.

I et længere skriv på Facebook-gruppen 'Den Røde Mur' oplyser folkene bag, at det er slut.

'Vi har, efter længere tids overvejelser, valgt at lukke De Danske Rødder ned. Vi takker for støtten, men føler det er tid til at give stafetten videre til nye kræfter, hvis udviklingen til landskampene skal genoptages', lyder det.

Læs også: Landsholds-indpisker: Står frem i HA-trøje

Grupperingen har i flere år forsøgt at koordinere og organisere stemning fra Parkens endetribune Den Røde Mur, ligesom man kender det fra FC København og Brøndby IF, der har hver deres stemningstribune.

Men på trods af samarbejde med Dansk Boldspil Union (DBU) undervejs i forbindelse med landskampe skriver gruppen selv, at matchet 'aldrig var det rette'.

Annonce:

Fredag oplyste DBU via deres officielle fankanal, at de har givet to års karantæne til i alt seks personer, der har været til stede som fans i forbindelse med landsholdets kampe i ind- og udland.

Personerne skulle gentagne gange have overtrådt DBU's regler for deltagelse som tilskuer til landskampene, men det er 'De Danske Rødder' ikke enig i, lyder det i det føromtalte opslag på Facebook.

'Siden dette skriv blev lavet, har et antal fans fået en karantæne fra DBU. I brevet vedrørende karantænen, fremgår der ikke nogen specifik hændelse.

Vi anser derfor disse karantæner som en hetz', skriver de.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DBU's pressechef, Jakob Høyer, men det er ikke lykkedes.

'De Danske Rødder' har flere gange været genstand for kritik, og sidste sommer oplyste DBU's fanteam, 'Fanservice for Danmark', der administreres af DBU's fankoordinator for landsholdene, at de ikke længere kan stå for stemningen og varetage capo-gerningen, når landsholdet er i aktion.

Det skyldtes tilbagemeldinger om 'utryghed på tribunen'.

Annonce:

Ekstra Bladet kunne i sommer berette, hvordan landsholdets primære fanindpisker på et foto poserede i en Hells Angels-supportertrøje.