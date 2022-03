Lykkelig over Eriksen-comeback: - Sendte chokbølger gennem vores trup

Frenkie de Jong er lykkelig over, at Christian Eriksen kan gå på banen mod Hollands landshold, som blev sendt i chok, da danskeren kollapsede i Parken

Det bliver specielt for Barcelona-stjernen Frenkie de Jong at spille landskampen lørdag aften mod Danmark.

I hvert fald hvis og når Christian Eriksen får comeback på sin tidligere hjemmebane i Amsterdam.

Ikke fordi Frenkie de Jong kender Christian Eriksen personligt. Danskeren var rejst fra Amsterdam, da den i dag 24-årige hollandske superstjerne fik sit gennembrud for Ajax.

Frenkie de Jong husker tydeligt, at det sendte chokbølger gennem Hollands trup, da de så Eriksen kollapse i Parken. Foto: Claus Bonnerup

Men nærmere fordi Eriksens kollaps under kampen mod Finland berørte hele fodboldverdenen dybt.

- Jeg husker tydeligt den aften. Vi sad i dette hus og så kampen, så det var lige her, jeg oplevede det, lød det fra Frenkie de Jong, da Ekstra Bladet spurgte ham til Eriksen-episoden på pressemødet i det imponerende, hollandske fodboldhus lidt uden for Utrecht.

- Det var et kæmpe chok. Jeg kender ikke Christian personligt, men ingen havde set det komme, og det berørte vel alle, der så kampen. Mange af mine holdkammerater kender Christian personligt, så hændelsen sendte chokbølger gennem den hollandske trup den aften.

Frenkie de Jong og resten af det hollandske hold i aktion i Zeist. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg er glad for, at Christian Eriksen nu er tilbage. Også på det danske landshold. Sådan tror jeg hele verden har det, konkluderede Frenkie de Jong.

At Christian Eriksen overhovedet kan genoptage sin fodboldkarriere skyldes, at han har fået indopereret en ICD-enhed, som er en avanceret pacemaker, der kan give et elektrisk stød for at stoppe livstruende anfald af hurtig hjerterytme fra hjertekamrene.

Hollandske Daley Blind spiller også med en ICD-enhed. Foto: Claus Bonnerup

På det hollandske landshold spiller Daley Blind ligeledes med en ICD-enhed, og derfor kender Frenkie de Jong alt til, at det sagtens kan lade sig gøre.

- Det er ikke noget, vi lægger mærke til. Daley har længe leveret på sit vanlige niveau, og Christian Eriksen er også i gang i Brentford.

- Det er ikke sådan, at vi undlader at tackle eller gå til Daley til træningen, lød det fra Frenkie de Jong.

