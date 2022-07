Lynminister uden klare Qatar-svar

Hun kom susende forbi kongressalen i Odense, hvor mere end 300 personer fra lande over hele verden siden mandag blandt andet har diskuteret sport, korruption og ikke mindst VM i Qatar.

Hun er kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, og selvfølgelig skulle hun da aflægge Play the Game-konferencen et besøg, inden hun skulle videre til det mere folkelige landsstævne i Svendborg.

Det blev til en kort tale i Odense. Om sportswashing, som hun ikke bryder sig om. Blot fem minutter tog den, men inden hun smuttede igen, nåede Ekstra Bladet at stille hende et par spørgsmål om den kommende slutrunde i Qatar.

Der har længe været efterspurgt en melding fra regeringen. Skal det officielle Danmark deltage ved VM, eller vil man som ved Vinter-OL i Kina blive væk som en protest mod de mange brud på menneskerettighederne?

- I forhold til konkret deltagelse ved VM, er der ikke taget stilling endnu. Men i forhold til hvordan vi i øvrigt forholder os til det, har vi meget klart meldt ud, at det at placere VM i Qatar var en fejl.

- Og jeg har tænkt mig at bruge vores tilgængelige kanaler på at forsøget på sportswashing skal resultere i det modsatte, nemlig at der bliver sat spotlight på de forhold der er, blandt andet for migrantarbejderne og homoseksuelle. De her diskussioner skal løftes op på et globalt niveau.

- Er du i dialog med dine udenlandske kolleger for at finde en form for fælles EU-aktion i forbindelse med VM i Qatar?

- De her diskussioner har vi. Jeg har haft en række møder, og vi kommer til at fortsætte diskussionerne hen over efteråret.

- I vil trække beslutningen, om hvorvidt I skal til Qatar eller ej, til sidste øjeblik for at få så meget debat som muligt?

- Det er en del af mit håb, at det vi ikke bare melder ud og lukker diskussionen faktisk betyder, at vi kan være med til – som I også gør som dygtige sportsjournalister - at blive ved med at diskutere det her.

- En af dine forgængere som kulturminister, Marianne Jelved, tog i 2014 til Vinter-OL i Sochi og protesterede mod Ruslands behandling af homoseksuelle ved at bære verdens mindste regnbue-pin i reversen. Overvejer du at gøre noget lignende i Qatar?

- Jeg har i hvert fald den tilgang, at det der kan lægge størst muligt pres, og det der kan skabe størst mulig opmærksomhed, er det der vægter i vores beslutning. For vi ønsker, at det her skal være en løftestang til at sætte fokus på bedre rettigheder og bedre forhold for alle i Qatar.

- Qatars emir og hans folk har hældt ufatteligt mange millioner i England, Tyskland og Frankrig og har på den måde købt sig indflydelse. Derfor er der heller ingen af de landes regeringer, der bliver væk fra Qatar. Er det ikke også der, det ender for dig?

- Det er ærligt en beslutning, der ikke er truffet endnu. Det er med åbne kort, jeg siger at for os handler det også om at bidrage til det fokus, der er. Om det så er ved en boykot eller ved at være til stede, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Fodbolden bør betale til de dødes efterladte

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvordan kom Tour de France til Danmark? Ekstra Bladets nye Tour-podcast har besøg af Lars Løkke Rasmussen og Alex Pedersen til at fortælle, hvordan det lykkedes.

Lyt med herunder eller i din podcast-app.