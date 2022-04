Mål nummer 1000 i dansk sejr på Malta

De danske fodboldkvinder har taget et nyt skridt mod næste års fodbold-VM i Australien og New Zealand.

Fredag aften levede Danmark op til en enorm favoritværdighed og vandt med 2-0 i en ensidig udekamp mod Malta efter to mål i kampens første syv minutter.

Dermed har danskerne fortsat gjort rent bord i VM-kvalifikationen, hvor det er blevet til syv sejre i syv kampe.

Dermed ser det gunstigt ud for Lars Søndergaards mandskab, men en stor ubekendt faktor er, om Rusland bliver smidt ud af VM-kvalifikationen eller ej. Aktuelt er russerne suspenderet fra al international fodbold som følge af invasionen af Ukraine.

Trækkes Rusland endegyldigt ud af kvalifikationsturneringen, der løber frem til efteråret, kan Danmark dårligt undgå at komme til VM.

Fredagens kamp på Malta var under fem minutter gammel, da Danmark tog føringen.

Den kraftige vind var med til at forvirre forsvaret, og bolden dumpede ned for fødderne af Janni Thomsen, og midtjyden sparkede sikkert bolden i mål. Det var hendes andet mål for Danmark, og det var samtidig kvindelandsholdets mål nummer 1000 i DBU-regi.

To minutter senere blev det 2-0. Debutanten Oliva Holdt trykkede af, og bolden blev rettet af og snød målmanden, da den gik ind via stolpen.

Så skulle man tro, at der var lagt op til en dansk målfest, men trods en massiv overvægt i boldbesiddelse og afslutninger, blev der ikke scoret yderligere.

Det var fjerde gang på under tre år, at de to hold mødtes. De foregående tre kampe havde Danmark vundet med henholdsvis 8-0, 8-0 og 7-0, og spillet var ensidigt nok til, at fredagens kamp kunne være endt med lignende cifre. Målmand Jodie Attard havde dog en fin aften i det maltetiske bur.