Målet alle taler om: Derfor var der IKKE offside

Kylian Mbappé blev den helt store helt for Frankrig i søndagens Nations League-finalesejr takket være hans sene sejrsmål.

Målet var dog yderst kontroversielt, da det i stor grad lignede, at han var i en klar offside-position, da han løb i dybden på Spaniens bagkæde og herefter sendte bolden sikkert i mål.

Målet blev også gennemset af VAR, som til sidst godkendte det.

Spaniens forsvarsspiller Eric Garcia nåede bevidst at røre bolden, hvilket resulterede i en ny spilsekvens. Det fortalte kampens dommer Anthony Taylor efter kampen.

Ifølge Taylor skulle Eric Garcia ikke have rørt bolden, for så ville målet være blevet annulleret.

Kritikere vil dog mene, at alene Mbappés tilstedeværelse i ryggen på Garcia var nok til, at han var en del af spillet, og at målet alene af den grad skulle have været annulleret.

Men sådan er fortolkningen af reglen altså ikke, så dommeren var sådan set på den rigtige side af loven. Men det er en dum regel, mener spanierne.

- Det giver ingen mening, siger Sergio Busquets.

Eric Garcia er forståeligt på samme linje.

- Hvad skulle jeg have gjort? Trådt til side og ladet ham løbe. Det er åbenbart reglen, siger den skuffede forsvarsspiller.

