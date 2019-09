Målfest da Holland slog Tyskland

Med fire mål i anden halvleg sikrede Holland sig en 4-2-sejr på udebane over Tyskland i gruppe C

Tyskland og Holland stod fredag aften for en chancefyldt storkamp i EM-kvalifikationen.

De to hold var spækket med profiler fra Europas største klubber, da de mødtes på Volksparkstadion i Hamburg, hvor hollænderne med fire mål i anden halvleg sikrede en 4-2-sejr og vigtige point til kontoen.

Resultatet betyder, at Holland kommer op på seks point efter tre kampe, mens tyskerne har ni point efter fire kampe. Gruppen føres af Nordirland, der har 12 point efter fire kampe, men dog stadig mangler at møde både Tyskland og Holland.

I fredagens kamp var der allerede fra start liv foran målet i begge ender. Efter otte minutter mundede det ud i kampens første scoring.

Tyske Serge Gnabry opfangede en ripost og hamrede et hurtigt skud op i venstre side forbi en chanceløs Jasper Cillessen i målet.

Dermed har den 24-årige angriber nu scoret otte mål i sine hidtil ni kampe for det tyske landshold.

Målet blev det eneste i første halvleg på trods af flere store chancer.

Efter pausen var der igen travlhed foran målene - især i tyskernes målfelt - hvor Holland kom tættere og tættere på udligningen.

Den kom 13 minutter inde i halvlegen, da Ryan Babel sendte en genial aflevering til Frenkie de Jong, der scorede sit første landskampsmål i karrieren.

Få minutter senere kom de orangeklædte så foran. Efter et hjørnespark ramte bolden lidt tilfældigt den tyske forsvarsspiller Jonathan Tah, der uheldigt fik den i eget net.

Tyskland fik tilkendt et tvivlsomt straffespark, da bolden ramte Juventus-spilleren Matthijs de Ligt, der tydeligvis ikke vidste, hvor bolden var, da den ramte ned på hans hånd. Toni Kroos omsatte sikkert og udlignede.

Ti minutter før tid stod 20-årige Donyell Malen for 3-2-målet i sin landsholdsdebut efter flot hollandsk spil, inden Liverpool-spilleren Georginio Wijnaldum cementerede sejren i overtiden.

Tidligere fredag spillede gruppens sidste to hold, Hviderusland og Estland. Her vandt hviderusserne kampen på udebane med 2-1, og fik de første point i gruppen, hvor Estland ligger sidst.

I gruppe I snuppede Belgien en storsejr på 4-0 ude over San Marino og trækker fra i toppen med maksimumpoint efter fem kampe.

Rusland vandt 2-1 over Skotland og er toer med 12 point, mens det begynder at se svært ud for gruppens resterende hold, der også tæller Cypern og Kasakhstan, der fredag spillede 1-1.

Østrig slog Letland med hele 6-0 i gruppe G, hvor topholdet Polen led sit første nederlag i kvalifikationen til Slovenien, der vandt 2-0 på hjemmebane.

Kroatien slog Slovakiet med 4-0 i gruppe E, hvor Wales vandt over Aserbajdsjan med 2-1.

