Målfest i Parken: Dansk legestue

Danmark vandt let 6-0 over Gibraltar og nu venter gyseren i Dublin, hvor Hareide ventes at udskifte op mod halvt hold – Robert Skov presser sig på til mandag

Danmark har sikret sig EM-matchbold efter en let træningsaften i Parken, hvor lilleputterne fra Gibraltar blev besejret 6-0.

Nu venter mandagens ’finale’ i Dublin, hvor Danmark kan nøjes med uafgjort for at sikre sig en af de to billetter til EM. En sejr i Dublin sikrer definitivt puljesejren.

Det blev en aften i Parken, hvor danskerne slet ikke spillede sig ud. De gjorde, hvad der var nødvendigt. For det er nu engang mandag kræfterne skal bruges.

Robert Skov fik chancen på højrekanten og viste, at Åge Hareide havde ret i, at kvaliteterne er i offensiven. Skov blev dobbelt målscorer. I første halvlegs ene scoring foregik den halvliggende i feltet fra Robert Skov, der dog havde armen til hjælp.

Hoffenheim-profilen scorede efter pausen, da han i straffesparksfeltet lagde bolden i det lange hjørne med venstrebenet. Det var Skovs tredje scoring i sin blot fjerde landskamp.

Christian Gytkjær scorede sit femte mål i de fem seneste landskampe. En let scoring, da han udnyttede en svag målmandspræstation. Keeperen gik fejl af en lang tværpasning fra Mathias Zanka Jørgensen, som Gytkjær kunne sparke i det tomme mål.

Gytkjær burde have scoret mindst en gang yderligere. Før pausen var han alene igennem, men hans forsøg blev reddet.

Martin Braithwaite kom også på måltavlen, da han scorede på en returbold i feltet.

Christian Eriksen slukkede festligheder i Parken med to scoringer i kampens slutfase. Nu står kreatøren noteret for 31 træffere i 94 landskampe.

Wass leverede sit bedste

I sin landskamp nummer 20 leverede Daniel Wass sit bedste til dato.

Valencia-backen var pågående, dynamisk og meget aggressiv fra sit udgangspunkt som højre back. Han fræsede op ad linjen og serverede gode indlæg i feltet. Samtidig havde han en fod med i et par af målene.

Opløftende at se, at Daniel Wass også kan præstere på landsholdet, selv om kvaliteten af modstanden var af en ringe standard.

Daniel Wass skal dog ikke forvente at få chancen igen på mandag i Dublin. For her satser Hareide på de store, stærke drenge.

Skifter mange ud

Åge Hareide har topprioriteret mandagens opgør mod Irland, fordi den er afgørende for om Danmark kommer direkte til EM. Derfor kan man også vente en del udskiftninger mandag i forhold til det hold, der besejrede Gibraltar.

Det kunne ligne fem udskiftninger til opgøret i Dublin, som bliver det tredje af slagsen på blot to år.

Danmark skal have fysisk stærke spillere på banen mod Irland. Derfor ligger det til Andreas Cornelius, Yussuf Poulsen, Henrik Dalsgaard og Andreas Christensen samt Pierre-Emile Højbjerg kommer til at starte. Alle fem var bænket mod Gibraltar fredag.

Dog kom både Pierre Emile Højbjerg og Andreas Christensen ind undervejs i sejren over Gibraltar.

