Målfest sender Hjulmand i tænkeboks: Reserver greb chancen

Der er kommet flere brikker, når landstræner Kasper Hjulmand skal lægge sit taktiske puslespil til onsdagens VM-kvalifikationskamp på udebane mod Østrig.

Søndag aften havde han sendt alle landsholdets reserver i aktion mod Moldova, og de greb chancen ved at levere en overbevisende indsats, som banede vej for en sejr på 8-0.

Så stort har Danmark ikke vundet i 34 år, og på den baggrund kan det da også synes spøjst, hvis alle starterne fra kampen får en ny tur på bænken som belønning.

- Jeg har da bestemt fået noget at tænke over.

- Vi satte et helt nyt hold på banen, og jeg nød, hvad jeg så fra start til slut. Det var et hold, som viste sult efter at få det næste mål. Samtidig fik vi vist, at vi kan bruge hele truppens bredde.

- Jeg er virkelig glad, fordi mange ting lykkedes. Alle bød sig til. Et landshold er ikke 11 spillere, det er hele truppen, siger Kasper Hjulmand.

Blandt starterne mod Moldova var rutinerede landsholdsspillere som Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen og Lasse Schöne, men også lovende unge spillere som Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard.

Hjulmand hæfter sig ved, at spillerne på holdet formåede at løfte hinanden.

- Det var en fornøjelse at se de rutinerede hjælpe de unge, og de unge var ikke bange for at spille. Som vi så med Mikkel og 'Andy', gav de sig 100 procent.

- Det gør ikke noget at være ung og lave fejl, så længe man gør, alt hvad man kan, siger Kasper Hjulmand.

I slutfasen af kampen mod Moldova kom Christian Eriksen og Simon Kjær på banen, selv om kampen for længst var afgjort.

Indskiftningerne handlede dog ikke om at øge det i forvejen trecifrede antal af landskampe for de to spillere, men var i stedet en mulighed for at teste et taktisk træk, der kan komme i spil mod Østrig.

- De kom ind, fordi der måske kan opstå et scenarie i Østrig, hvor vi skal gøre tingene på en bestemt måde.

- Jeg har leget lidt med nogle forskellige positioner, hvis vi kommer til at lave et systemskifte, og vi fik en forvarsel på de positioner.

- Så vi testede noget, som vi måske kan bruge om tre dage, siger Kasper Hjulmand.

Fodboldlandsholdet træner mandag i Herning, før holdet tirsdag formiddag rejser til Østrig.

