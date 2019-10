Målløs over Eriksen: - Derfor Real Madrid har været ude efter ham

Det irske fodboldlandshold går en særdeles vigtig kamp i møde tirsdag, når det gælder mødet på udebane mod Schweiz i EM-kvalifikationen.

Her kan Irland sikre EM-deltagelse med en sejr, som samtidig vil være en enorm gave til Danmark, som så efterfølgende kan kvalificere sig til EM i næste opgør hjemme mod Gibraltar.

På pressemødet før kampen mod Schweiz brugte Irland-træner Mick McCarthy en del tid på at rose de danske spillere Kasper Schmeichel og Christian Eriksen.

I det hele taget talte han en del om lørdagens kamp mellem Danmark og Schweiz.

- Jeg så kampen forleden, og Schweiz var fantastisk. Det var det bedste hold. Schmeichel (Kasper, red.) leverede tre verdensklasseredninger og holdt Danmark inde i kampen, siger Mick McCarthy ifølge Sky Sports.

Kasper Schmeichel var en mur mod Schweiz. Foto: Lars Poulsen

Ud over at rose Kasper Schmeichel, så var der også ros til Christian Eriksen, som med en genial aflevering stod for oplægget til det danske mål i 1-0-sejren.

- Danmark havde en målmand, der leverede tre verdensklasseredninger, og så havde Danmark en spiller, der lavede en aflevering, og som er i stand til at lave den slags afleveringer. Det er derfor, Real Madrid har været ude efter ham.

- Hvordan han opfattede det, forstår jeg ikke, og hvordan han udførte det, forstår jeg ikke, men det er nok fordi, jeg ikke er helt så talentfuld som ham (Eriksen, red.), og afslutningen var flot fra Yussuf Poulsen.

- Den slags sker i kampe, men Schweiz var langt det bedste hold, siger den irske landstræner.

Irland og Danmark mangler to kampe og skal møde hinanden i sidste runde.

Schweiz mangler inden mødet med Irland tre kampe og er fire point efter Irland og Danmark.

Skulle irerne tage point mod Schweiz på udebane, så kan Danmark i sin næste kvalifikationskamp 15. november hjemme mod miniputten Gibraltar med en sejr sikre EM-billetten.

Hvis Schweiz vinder over Irland, skal Schweiz tabe hjemme til Georgien, samtidig med at Danmark slår Gibraltar, hvis den danske EM-billet skal bookes inden sidste spillerunde i gruppen.

