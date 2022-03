Målløs over Eriksen: - Hold nu kæft, et comeback!

Kasper Hjulmand skal prise sig lykkelig for, at Christian Eriksens drømmecomeback skygger for en ellers tarvelig dansk indsats, mener Ekstra Bladets sportschef Michel W. Davidsen

HOLD NU KÆFT, et comeback! Det kan Kasper Hjulmand prise sig lykkelig for.

I 45 minutter hang Hjulmands energiforladte og tamme taktiske oplæg og koncept som en slatten boksebold i den ene ende af Amsterdam Arena.

Og de hollandske modstandere hamrede igennem med en sådan kraft og ærgerrighed, så man næsten sad og håbede, at Christian Eriksen ikke skulle ind til den øretæve. 3-1 ved pausen.

De mest tarvelige 45 minutter i Kasper Hjulmands landstrænertid blev dog hurtigt glemt. Bare lige i et par minutter. Minutter af den slags, som jeg godt tør garantere, at jeg vil huske om 20 år.

Christian Eriksen og Joakim Mæhle. Foto: John Thys, Ritzau Scanpix

FOR DER TRÅDTE Christian Eriksen ikke bare ind til sit landsholdscomeback. Han bankede også den første parentes op omkring det kollaps i Parken, som for mig og mange andre, der var i Parken den aften mod Finland, stadig sidder i kroppen som noget af det mest uhyggelige.

Men som Christian Eriksen helt sikkert gerne bare vil distancere, så vi igen taler om hans fodboldspil og ikke hans fem minutters dødsfald. Første skridt er hermed taget. Måske endda de første to.

En ting er nemlig at gå ind og score efter et par minutter i sit comeback, men målet efter smukt oplæg af Rasmus Nissen Kristensen og Andreas Skov Olsen - der aldrig bør starte ude på landsholdet - var også med en signaturafslutning fra Eriksen.

Trykket op i krogen med lige dele kraft og præcision - som Eriksen kunne det før sommeren 2021, og som han i den grad også kan nu.

Eriksen jubler efter sin scoring. Foto: John Thys, Ritzau Scanpix

CHRISTIAN ERIKSENS MÅL var altså både et signal om, at han kan spille fodbold endnu, men også at han efter sit kollaps fortsat kan og vil være den samme spiller, som vi kendte.

Se bare den vending og det spark fra distancen på stolpen fra samme labre Eriksen-fod senere i anden halvleg.

Det kan ikke være mere glædeligt.

OG HVIS JEG sidder her og er glad for Eriksens comeback, bør landstræneren være lykkelig. For nu kommer vi ikke til at snakke nær så meget om, hvad det var, det danske landshold præsterede i specielt de første 45 minutter i Amsterdam.

Det var makværk.

Jo, Holland har klassespillere at tage af, men i aften var det kvaliteten i koncepterne og den taktiske snilde, der var til forskel. Kasper Hjulmand blev udspillet af Louis van Gaal.

Artiklen fortsætter efter billedet..



Eriksen afslutter. Foto: Claus Bonnerup

Selvfølgelig havde Simon Kjær, Andreas Christensen, Daniel Wass og Mikkel Damsgaard pyntet på det danske hold. Især når flere af de nye faldt igennem.

Victor Nelsson lignede en mand, der spillede i Moon Boots. Alexander Bah var konstant en meter fra, hvor han burde være. Jesper Lindstrøm gjorde ikke meget væsen af sig.

SÅ LAD MIG bare lige en sidste gang glæde mig over Christian Eriksens comeback.

Det er ingen hemmelighed, at det danske landshold sprudlede i kølvandet på hans triste kollaps under første EM-kamp i Parken mod Finland.

Derfor har visse dele af fodboldsnakken siden da også gået på, om Danmark var et bedre hold uden Eriksen.

I aften var svaret et klokkeklart nej.

Christian Eriksen er selvfølgelig blandt Danmarks bedste fodboldspillere. Og det er Kasper Hjulmands ansvar at sørge for, at det også kommer til udtryk på landsholdet.