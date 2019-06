Målmandsdrop hjalp Spanien til EM-triumf

De spanske U21-landsholdsspillere kunne juble søndag aften, da Spanien sikrede sig EM-guld med en finalesejr over Tyskland.

De spanske fodboldherrer kunne dermed notere sig for det femte europamesterskab i aldersklassen, da Tyskland blev besejret 2-1 i Udine.

Dermed fik Spanien revanche fra EM-finalen for U21-landshold for to år siden, hvor tyskerne dengang besejrede Spanien 1-0 i finalen i Polen.

Spanien var bedst i kampens første fjerdedel, men ellers blev det en ganske lige affære i resten af opgøret, hvor tyskerne med holdånd spillede sig ind i opgøret, men reducerede til 1-2 for sent.

Tyske Luca Waldschmidt mødte op til finalen med syv mål i Tysklands forudgående fire kampe ved EM, og han blev dermed topscorer i turneringen, uden at han dog lykkedes med sine afslutninger i finalen.

Waldschmidt scorede en enkelt gang, da Tyskland indledte sin slutrunde med at slå Danmark 3-1.

Spanien slog til efter blot syv minutter, da Fabian Ruiz tog sagen i egen hånd og driblede ned mod det tyske mål. Det tyske forsvar bakkede, og da ingen gik til Napoli-spilleren, så kanonerede han bolden i mål fra distancen.

Efter lidt over en halv time var Jesus Vallejo ude med riven efter Luca Waldschmidt, men den spanske anfører slap med en advarsel for den grove tackling.

Forinden havde Spanien siddet på det hele, men tyskerne kæmpede sig ind i opgøret og gik til pause bagud 0-1.

Tyskerne var mest på bolden i anden halvlegs første kvarter, men det var uden at få scoret.

i stedet kom Spanien foran 2-0 efter 68 minutter.

Ruiz trykkede af, og Tyskland-keeper Alexander Nübel fejlede, da han ikke kunne holde bolden. Den sprang ud til Dani Olmo, der ganske nemt bragte Spanien foran 2-0.

Så havde Tyskland travlt, men først to minutter før tid lykkedes det at reducere.

Nadiem Amiri trykkede af langt fra mål, og bolden ramte en spansk forsvarsspiller og endte i en bue i netmaskerne, men scoringen kom for sent trods et tysk pres i slutfasen.

Se også: FCM opruster: Smider millioner efter brasilianer

Se også: Sportsstjerne chokerer - dropper alt for Jehovas Vidner

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af