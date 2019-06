Målrig åbningskamp ved U21-EM

Polen og Belgien tørnede søndag aften sammen i åbningskampen ved sommerens U21-EM i Italien og San Marino.

Her havde Polen Kamil Grabara, der i foråret vogtede buret for AGF i Superligaen, med fra start, og selvom den Liverpool-ejede keeper ikke holdt buret rent, løb polakkerne med sejren. De vandt nemlig 3-1.

Efter et kvarters spil kom Belgien ellers foran. Isaac Mbenza sendte et fladt indlæg ind i feltet fra venstresiden, og i feltet fik Aaron Leya Iseka dirigeret bolden forbi Grabara og i mål.

Føringen holdt blot ti minutter, da Polens Szymon Zurkowski fik udlignet. Zurkowski trykkede af fra distancen, og langskuddet kunne belgiernes keeper, Nordin Jackers, ikke få hænderne på.

Polen efterlod derefter initiativet til belgierne, mens de selv truede på kontra og dødbolde. Og det gav pote kort efter pausen. Efter 52 minutter scorede Polens anfører, Krystian Bielik, således til 2-1, da han headede bolden i nettet efter et hjørnespark.

Ti minutter før slutfløjtet udbyggede Sebastian Szymanski føringen, da han afsluttede et velspillet angreb med at sparke bolden i et frit mål. Fem minutter efter sørgede Belgiens Dion Cools for en spændende slutning, da han reducerede med et hovedstød efter et hjørnespark.

Det lykkedes dog ikke Belgien at få udlignet, og dermed fører Polen gruppe A. De to øvrige hold i gruppen, Italien og Spanien, har i skrivende stund ikke spillet.

Varm transfersommer venter: Sådan handler AGF, AaB og Horsens