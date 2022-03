Målscorer med markant Eriksen-forudsigelse

PARKEN (Ekstra Bladet): De kom begge på tavlen i et fyldt Parken.

Mens Jesper Lindstrøm er på vej mod toppen af sin karriere, har Christian Eriksen i mange år leveret på et højt, internationalt niveau.

Lindstrøm sendte efter 3-0-sejren over Serbien flotte ord i Eriksens retning, da den danske anfører for første gang var tilbage og spille i Parken siden Finland-kampen.

- Jeg tror, at Chrille kommer til at vinde 'man of the match' resten af året. Især, hvis han spiller, som han gør, fordi det er fantastisk at se. Jeg har meget at lære af ham, siger Lindstrøm på et spørgsmål, om han kan vriste titlen fra Eriksen til de kommende kampe i juni.

Eriksen storroses af Lindstrøm. Foto: Anthon Unger

- Jeg arbejder meget på at have ro, og man kan se, at Chrille spiller med utrolig meget ro. Det ligner, han hygger sig. Han spiller fodbold, fordi det er sjovt og ikke så meget andet. Han hygger sig, og det har jeg meget at lære af.

- Jeg skal lære meget, før jeg kan begynde at kæmpe mod ham om 'man of the match', men jeg gør mit bedste.

Lindstrøm scorede sit første landkampsmål i sin fjerde kamp. Foto: Anthon Unger

Glad og stolt

Eintracht Frankfurt-stjernen fik i testkampen scoret sit første mål på landsholdet, da han kort efter pausen sendte Danmark på 2-0.

- Det var rigtig, rigtig godt presset af Pierre henne i højresiden. Vi skubber godt op, ro på bolden, og så er den vist lidt gratis for mig. Jeg er helt alene inde foran målet, men det er vigtigt at ramme kassen, og det gør jeg.

- Det er vigtigt at score mål og også vigtigt at score for landsholdet, så jeg er glad og stolt, siger Lindstrøm.

Flere danske spillere var suveræne - en af dem endda på et vanvittigt niveau mod serberne. Se alle karaktererne her.

