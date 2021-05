'Målt på kvalitet stod Zanka ikke forrest'

Siden landstræner Kasper Hjulmand tirsdag aften udtog Danmarks trup til EM-slutrunden med start 11. juni, har særligt et navn været debatteret.

For hvordan kan 31-årige Mathias Zanka Jørgensen være udtaget, når han for en måneds tid siden kun var bænkevarmer i et historisk skrøbeligt FC København-forsvar.

- Zanka har været afgørende for Hjulmand tidligere og har haft en god periode som starter på A-landsholdet, og så har det været afgørende, at han trods alt har løftet sit spil på det seneste, for målt på ren kvalitet så skulle Alexander Scholz være udtaget før Zanka, siger Morten Bruun til Ekstra Bladet.

- Jeg kan godt se ræsonnementet omkring, om det ikke er super-mærkeligt. Og det ville være super-mærkeligt, hvis man stillede dem over for hinanden, og ingen af dem havde været udtaget før, og man så havde udtaget på ren kvalitet, for her er også Erik Sviatchenko og Andreas Maxsø før, siger Bruun, der under EM er udlånt fra Discovery til DR og skal kommentere Danmarks kampe.

Scholz og Sviatchenko er foran Zanka målt på ren kvalitet, men Zanka har andre kvaliteter, vurderes det. Foto: Lars Poulsen

Det blev ikke til EM for Maxsø. Foto: Lars Poulsen

Francis Dickoh er også en del af DRs EM-dækning, hvor han skal sidde som ekspert i studiet, og han er først blevet overbevist om Zanka efter de tre topkampe i Parken mod AGF, Brøndby og FC Midtjylland.

- I store dele af sæsonen har han spillet langt under niveau. Der er ingen tvivl om, at han har været til debat, og jeg tror, at det er en af de positioner, hvor Hjulmand har været mest i tvivl.

- I kampen mod Belgien kan der blive tale om et formationsskifte, og derfor har Maxsø været i spil, fordi han har spillet en formidabel sæson i netop det system.

- Jeg ved godt, at Hjulmand også nævner andre stoppere, men for mig har valget stået mellem Maxsø og Zanka, og jeg kan godt forstå, at han har valgt det trygge, for han har set Zanka i sit eget regi og hos Hareide, og han er steppet op i de afgørende kampe i mesterskabsspillet, siger Dickoh.

Zanka og Boilesen har jo været halvdelen af det FCK-forsvar, der har lukket flest mål ind af de 10 overlevende hold i Superligaen - nu skal de begge to til EM, kan du forstå, hvis folk undrer sig?

- Ja, hvis man tager det som parameter, men så kan man også sige, at Mikael Uhre har lavet 19 mål, og hvorfor er han så ikke med i truppen?, siger Dickoh.

- Det er en valid mening at have, men det er også lidt en svag analyse. Sådan kan man ikke gøre regnestykket op. Vi har også angribere med, der heller ikke har banket så mange kasser ind, og det kunne jo tale for Uhre og Kasper Junker, men jeg ved ikke, hvor langt vi så var kommet...

- I midterforsvaret mangler Danmark ikke alternativer, så i det lys kan jeg godt forstå folk, men det handler også om relationer, siger Dickoh.

Jens Jønsson med 13-tallet mod Moldova i marts, men uheldet ramte Cadiz-spilleren i forhold til EM-truppen. Foto: Jens Dresling

På grund af corona er EM-trupperne udvidet fra de normale 23 navne til 26 navne, og det har formentlig været afgørende for Zanka og nok også et par spillere fra trioen Robert Skov, Andreas Cornelius og Anders Christiansen. Sidstnævnte holdt formentlig navne som rutinerede Lasse Schøne og Jens Jønsson fra Cadiz ude.

- Her viser Hjulmand, hvem han er, og hvilke kvaliteter han dybest set lægger vægt på. Han er mere interesseret i en god pasningsfod end stor styrke i nærkampene, siger Morten Bruun.

- Men jeg kan godt forstå, hvis Jønsson som fast mand i La Liga er ærgerlig over, at en spiller fra svensk fodbold er foran ham. Men fairplay til AC, han har altså spillet en central rolle for Malmö, og det handler om typer, og der tror jeg, at Mathias Jensen, Christian Nørgaard og Anders Christiansen begejstrer ham mere end Jens Jønsson.

- Jeg kan bedre forstå, at han har set bort fra Schøne end fra Jønsson. Schønes tid på landsholdet er ovre, og jeg synes heller ikke man så andet end det i kampen mod Moldova, siger Bruun.

Schøne var også med mod Moldova i 8-0-sejren, men er fravalgt til EM. Foto: Lars Poulsen

30-årige Anders Christiansen har kun tre A-landskampe på sit CV, og Francis Dickoh havde ham ikke inde på radaren i forhold til en plads i EM-truppen.

- Jon Dahl har arbejdet meget tæt med DBU tidligere og har sikkert kunne give feedback på ting, han har set, og jeg tror, at det har hjulpet, siger Dickoh om Malmö-træneren, der var assistent på landsholdet under Åge Hareide.

- Jeg mener faktisk, at det er en ganske fin trupsammensætning. Hvis Lasse Schøne var kommet med, så havde der i min optik været en defensiv midtbanespiller for meget, og så er han gået med en ekstra 8'er i stedet, siger Dickoh.

Topscorer i Superligaen, men ingen EM-plads til Uhre. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I stedet er Andreas Cornelius med blot et enkelt mål i 30 kampe for Parma med. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters

I angrebet gik den mest diskuterede plads til Andreas Cornelius, der ellers blot har scoret en enkelt gang i sæsonen og rykkede ud af Serie A med Parma.

- Cornelius har en skrækkelig sæson bag sig, men han er jo udtaget som tredjeangriber og formentlig som en af de tre ekstra spillere, og Hjulmand har nok prøvet at forestille sig scenarier, hvor han kunne få brug for vedkommende, og der kan jeg godt se Cornelius komme ind og spille en rolle.

- Kasper Junker tror jeg slet ikke har været i spil, og Uhre har nok heller ikke været helt inde i overvejelserne, vurderer Morten Bruun.

Ved tidligere slutrunder har vi set Åge Hareide, der måske holdt fast i William Kvist lidt for længe, Morten Olsen havde længe sine favoritter, og tilbage i 1988 spillede Sepp Piontek måske for længe med de gamle drenge. Risikerer vi ikke, at Hjulmand gentager fejlen og holder fast i folk, der var gode engang?

- Nej, for de er i yderste geled og kommer måske ikke til at spille overhovedet. Ham, jeg har været mest bekymret for i forhold til, om det er ved at være oppe over, det er Simon Kjær, men han har jo haft en strålende sæson og gjort det virkelig godt for Milan, siger Morten Bruun og bakkes op af Francis Dickoh.

- Det vil altid være en risiko, men forskellen er jo, at Kvist var en bærende spiller, mens jeg ikke forventer, at Zanka skal starte inde, og der skal meget til, før han kommer i spil.

- AC, Simon Kjær, Joachim Andersen og Vestergaard har leveret gennem hele sæsonen og skal have formdyk af dimensioner, før de ikke bliver kigget på med de mest positive briller.

- Cornelius ser jeg som Danmarks rambuk og isbryder, der kommer ind, når det ikke lykkes med det polerede spil, og vi skal slå en lang violin, for han har kompetencer, ingen andre har.

- Zanka kan bidrage med erfaring i unikke situationer, og Robert Skov er med, fordi han har særlige egenskaber, der kan lukke en kamp op, så jeg synes, at der er tale om specialister og ikke hjørnesten, og derfor synes jeg, at de faresignaler er elimineret, siger Dickoh.

Generelt er de to eksperter enige om, at Hjulmand har udtaget en god trup, hvor det også bemærkes, at Henrik Dalsgaard skal være ærgerlig over, at Åge Hareide ikke længere er landstræner.

