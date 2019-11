Måtte hente Hareide: Fejrede ikke EM-billetten

- Jeg forstår, Åge Hareide er skuffet over, han ikke har fået en forklaring fra DBU på, at han skal stoppe som landstræner, siger anfører Simon Kjær

DUBLIN (Ekstra Bladet): Er der to, der står sammen på det danske landshold, så er det landstræner Åge Hareide og anfører Simon Kjær.

Kaptajnen er blevet et fast holdepunkt for landstræneren, når han skal afprøve sine ideer eller har brug for en snak om stemningen i truppen eller taktiske justeringer.

Jeg forstår Åge

Da Åge Hareide på pressemødet efter 1-1 opgøret mod Irland endnu engang luftede sine frustrationer over en manglende forklaring fra DBU på, at han er fravalgt som fremtidig dansk landstræner, blev han mødt af enighed fra sin anfører.

- Jeg forstår godt, at Åge er skuffet over, han ikke har fået en forklaring, siger Simon Kjær, der så tilføjer:

- Men vi bliver nødt til at respektere den beslutning, som DBU har truffet. Havde de spurgt mig til råds, havde jeg sagt, hvad jeg mener. Det er ikke i mine hænder, og jeg har ingen indflydelse. Åge ved, han har spillernes 100 procent støtte og opbakning, forklarer Simon Kjær.

Der blev ingen lufttur til Åge Hareide, fordi han har dårligt knæ. Men til gengæld havde han det store smil på, da han blev hyldet foran de danske fans. Foto: Lars Poulsen

Bevæget landstræner

Landsholdets anfører måtte ud at hente landstræneren, der i første omgang ikke fejrede EM-billetten sammen med spillerne og de danske fans.

Men han kom ned og blev hyldet foran de 2600 danske fans på endetribunen på Aviva Stadium.

Åge Hareide var bevæget og påvirket af de begejstrede og glade danskere, der blev ved med at synge 'Åge, Åge, Åge.'

Nordmanden har bragt Danmark til to slutrunder i træk og præsteret 17 sejre og 17 uafgjorte i træk uden nederlag over mere end tre år.

Men der var ingen lufttur til den 66-årige nordmand, selv om spillerne var vilde for at kaste ham rundt, efter EM-billetten var sikret.

- Vi havde gerne kylet lidt rundt med Åge. Men han har jo et knæ, der ikke er helt på toppen. Jeg spurgte lægen til råds, men fik et nej, så Åge blev stående på jorden, som Simon Kjær formulerer det.

Åge Hareide havde svært ved at holde følelserne tilbage, da EM-billetten var i hus. Her hyldes han foran de danske fans. Foto: Lars Poulsen

En bevæget Åge Hareide klapper ud til de danske fans efter EM-billetten er sikret. Foto: Lars Poulsen.

Utrolig moral og sammenhold

Simon Kjær mener, at EM-billetten er et kæmpe skulderklap til landstræneren og en stor triumf for holdet.

- Vi havde nok tabt sådan en kamp her på et andet tidspunkt. På trods af, at vi spiller dårlige fodboldkampe, formår vi at få et resultat. Vi er et hold, der næsten aldrig taber fodboldkampe.

- Det, jeg hæfter mig ved efter sådan en kamp mod Irland, er det sammenhold, vi har opbygget. Den arbejdsindsats, der leveres og den moral alle udviser. Det er enestående og årsagen til, vi får et resultat i sådan en kamp, smiler landsholdets anfører.

Kaptajn Kjær har ikke haft særlig meget tid til at studere, hvem Danmark kan møde ved EM, hvor Belgien ligner modstanderen fra de topseedede nationer, mens Rusland bliver modstanderen fra næste lag.

- Vi skal have et mål om at komme videre fra gruppen. Men nu skal vi først nyde det. Vi skal hygge os her i Dublin, forklarer Simon Kjær.

