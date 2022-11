Mæhle blander sig: - Hvad er problemet?

Det danske tøjmærke Shaping New Tomorrow skal levere tøj til de danske fodboldherrer ved VM i Qatar.

Dansk Boldspil Union (DBU) kunne for nylig præsentere samarbejdet, som de kalder 'en omfattende toårig aftale' med tøjmærket.

Samarbejdet er indgået på opfordring fra en af landsholdets profiler Joakim Mæhle, der anbefalede tøjmærket til DBU.

Mæhle er i forvejen ambassadør for Shaping New Tomorrow, og derfor vækker samarbejdet nu opsigt.

Problematisk samarbejde

Samarbejdet mellem DBU og Shaping New Tomorrow møder nu kritik fra journalist og radiovært Kristoffer Lind fra Den Uafhængige.

Han mener, det er problematisk, at DBU indgår et samarbejde på baggrund af en anbefaling fra en spiller, der er sponsoreret af selvsamme virksomhed.

- Du (Joakim Mæhle, red.) tjener penge på at være ambassadør/reklamesølje for firmaet, derved er du ikke en uvildig part, det bør DBU have for øje, skriver Kristoffer Lind.

En påstand, som Mæhle ikke vil finde sig i.

- Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor du ser problemet? svarer landsholdsspilleren i kommentarsporet.

Mæhle mener, at Kristoffer Lind forsøger at antage, at han har presset på for samarbejdet, og at det gavner fodboldspillerens sponsorat.

Kristoffer Lind understreger, at hans kritik udelukkende går på DBU og en potentiel glidebane. Derefter får Joakim Mæhle en åben invitation til at uddybe sit svar i Linds radioprogram.

'Usædvanligt'

Shaping New Tomorrows administrerende direktør, Kasper Ulrich, udtaler i forbindelse med lanceringen, at frøet blev plantet, da en af spillerne selv kontaktede DBU om samarbejdet.

Samtidig kalder chefen for herrelandsholdet, Christian Nørkjær, det usædvanligt, at spillerne selv peger på en potentiel sponsor.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Joakim Mæhle, men det har ikke været muligt.