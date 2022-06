Mæhle festede med kendt DJ: - Hamrende sjovt

Godt nok er han god til fodbold, men Joakim Mæhle er heller ikke for fin til at give den gas, når først festen er i gang.

Det understregede den danske landsholdsstjerne i weekenden, da han var på besøg i sin hjemby Aalborg for at være med til Nordeuropas største karneval.

Iklædt en fængselsdragt indtog han de jyske stræder, og fans stoppede hele tiden op for at få taget billeder med Mæhle, der var et stort smil.

Onsdag formiddag i forbindelse med landsholdets træning i Helsingør var tømmermændene væk, men glæden var der stadig.

- Det var specielt og hamrende sjovt, men set i bakspejlet er jeg glad for, at det ikke er dansevejen, jeg har taget, griner forsvarsspilleren og henviser til, at han på et tidspunkt indtog scenen med den danske DJ Faustix i Kildeparken.

- Vi havde en aftale om at mødes, og så spurgte han mig, om jeg ikke ville med op på scenen og give den gas. Der var jeg ikke for fin til at sige ja, da han først havde fået mig overtalt.

Artiklen fortsætter under billedet..

Joakim Mæhle i forbindelse med onsdagens træning. Foto: Jan Sommer

Joakim Mæhle er opvokset i den nordjyske by, og i forbindelse med karnevallet er det kotume, at folk klæder sig ud. Historien om fangedragten har ikke det store på sig, men undervejs byttede han sig til en landsholdstrøje i forbindelse med en af de talrige gange, han blev stoppet.

- Det var en fornøjelse. Folk er virkelig søde, og man beder også lidt selv om det, når man tager med til sådan et arrangement. Så selvom man bliver flået lidt i, så er det sgu bare grineren, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Og så byttede han sig til en landsholdstrøje undervejs. Foto: Privatfoto

Men nu er karnevallet lagt bag sig og fokus er på landsholdet, som på fredag møder Frankrig i Nations League.

