Mæhle føler sig misforstået: - Jeg er utrolig ked af det

Efter 12 landskampe uden en scoring var målnæsen tilbage for Joakim Mæhle.

For efter lækkerier fra Christian Eriksen kunne fanfavoritten score til 2-0 i den sikre sejr over San Marino torsdag aften.

Alligevel var der lidt malurt i bægeret for den målfarlige back. Han føler sig nemlig godt og grundigt misforstået, efter at han tidligere på ugen talte ud om sin tid i Atalanta.

- Jeg er faktisk ked af den måde, det er blevet oversat på. Jeg har snakket lidt med min fysioterapeut i Atalanta om, hvordan det er blevet oversat, og det er helt forkert.

- Jeg har bestemt ikke nogen kritik mod Gasperini som træner på nogen måde. Han er en fantastisk træner, og jeg har nydt mine år dernede, så det har på ingen måde været en kritik, og det er jeg sikker på, at de også godt ved, for jeg har været superglad for at være der.

Joakim Mæhle kunne torsdag aften lave sin velkendte jubelscene, efter at han gjorde til 2-0 mod San Marino. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det var ellers ikke lutter pæne ord, som Joakim Mæhle havde til overs for sin træner og sin tid i det italienske, da han mandag talte med den danske presse i landsholdslejren i Helsingør.

Her fortalte han blandt andet, hvordan fik skældud for at tage Rasmus Højlund med til træning, ligesom han blot følte sig som et nummer på blokken.

Alligevel mener han ikke, at han har ytret en direkte kritik af sin nu tidligere træner, Gian Piero Gasperini.

- Det var ikke en kritik af ham. Det var bare en af de situationer, jeg blev spurgt til, om, hvad det var, der gjorde, at det var mentalt hårdt til tider.

- Det var ikke rettet mod Gasperini som træner, fordi han er en fantastisk dygtig træner, som har lavet rigtig gode resultater med de hold, han har haft.

Misforstået

Derfor er han også særligt ked af, hvordan det er blevet modtaget i Italien, hvor han blandt andet er blevet kontaktet af vrede fans.

- Det er blevet så misforstået og så forkert oversat. Jeg så også, at nogen havde oversat det til, at jeg havde sagt, at jeg havde været i et fængsel. Det har jeg overhovedet ikke sagt, og det er jeg utrolig ked af.

Alligevel er der stadig plads til et smil hos Joakim Mæhle, der nu ser frem mod den vigtige kamp mod Finland.

- Vi gør det professionelt og holder den plan, vi har lagt. Nu skal vi tage noget selvtillid med herfra. Det er vigtigt at få scoret og holdt nullet. Det giver altid selvtillid, uanset hvilken modstander det er.

- Nu skal vi forberede os godt, spise ordentligt, sove igennem, og så skal vi stå superskarpt til søndag.

Danmark ligger nummer to i kvalifikationsgruppen med ti point efter fem kampe. Foran sig har de søndagens modstander, Finland, der har 12 point.

