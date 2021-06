Mæhle i priseksplosion - fordoblet siden nytår

Er du i EM-mode og er du i gang med fest-forberedelserne frem mod BRAGET lørdag aften? Pynter du op til den store guldmedalje? Bager du waleskringle eller andet EM-relateret, så vil vi her på Ekstra Bladet gerne være med på sidelinjen.

Efter flere forgæves forsøg på at få italienske tog til at fungere i Danmark har vi i stedet indsat et overlyds-lyntog i i Italien med fast rute i højre forsvarsside hos Atalanta i Bergamo.

Joakim Mæhle skiftede i vinter til den spændende Serie A-klub og har med sin voldsomme arbejdsiver til fulde udnyttet den skade, som kostede hollandske Hans Hateboer en lang pause, og nordjyden er eksploderet ind på holdet.

Med største selvfølgelighed har danskeren taget skridtet fra Genk i Belgien, og han er gledet nærmest upåklageligt ind i Gian Piero Gasperinis højintense angrebsmaskine.

Et par assists er det blevet til, men at der er meget mere i vente for Atalanta, kan enhver, der har fulgt landsholdet under Kasper Hjulmand, bevidne.

Joakim Mæhle smadrede nådesløst Mario Fernandez i opgøret mod Rusland og toppede det hele med målet til 4-1.

- Når jeg kan mærke, at jeg kan køre min modstander over fysisk, så gør det et eller andet ved mig.

- Så vil jeg bare blive ved med at køre ham over. Man kan se, når ens modstander er træt, og så gør det mig endnu mere sulten for at fortsætte, konstaterede Joakim Mæhle om sin dominans.

I Bergamo kan de allerede bogføre en sikker gevinst på Joakim Mæhle. Danskerens pris er eksploderet i forhold til de 82,5 mio. kr., som italienerne gav Genk i vinter.

Yderligere tre mio. euro kan ryge på handlen, men så længe har Joakim Mæhle ikke været i klubben, at de er kommet til udbetaling. De klausuler er hægtet op på Champions League og 50 og 100 kampe.

Mæhle blev i vinter solgt for 82,5 mio. kr. fra Genk. Foto: Lars Poulsen

Southampton er allerede begyndt at kredse om Joakim Mæhle. Ekstra Bladet har forhørt sig ved flere kilder med dyb indsigt i det internationale og italienske spillermarked og Mæhle værdiansættes til cirka 28 millioner euro - 210 millioner kroner.

Med andre ord kan Atalanta på et halvt år score i omegnen af 130 mio. i gevinst.

Det kommer bare ikke til at ske. Gian Piero Gasperini hentede Joakim Mæhle til Atalanta på en fem-årig aftale og har derfor langsigtede planer med sin danske back.

Atalanta er derfor slet ikke indstillet på at lytte til interesserede klubber udefra. Men principper er ikke sat i sten i fodboldens verden. Og fortsætter Joakim Mæhle sit fænomenale EM, så vil han spille sig ind på radaren hos endnu større klubber.

Og så kan Atalanta komme til at revurdere sin position.

Smadrede løbetesten til afsked

Ingen stopper Joakim Mæhle. Foto: Lars Poulsen

Joakim Mæhles farvel til tiden som ungdomsspiller i AaB malede et billede, som nærmest virker symbolsk i dag.

- Den sidste biptest inden han blev rykket op, løb han bare ud, erindrer U19-træner Jacob Friis om den repetitive løbetest, som alle fodboldspillere hader.

Enhver, der har set Joakim Mæhle stråle på venstrekanten under EM, kan genskabe scenariet for sit indre blik. En 18-årig 'Joa' der bare tager det ene løb efter det andet.

Løber. Venter. Løber. Venter. Løber hurtigere. Venter. Løber hurtigere ... og så: 'Er der ikke mere?'

- Han viste bare, hvad vi allerede vidste. Han havde en kæmpemotor, konstaterer Jacob Friis.

Joakim Mæhle scorede sit første og eneste mål for AaB i hjemmekampen mod FC Nordsjælland. Foto: René Schütze

De ord hægter sig på Kasper Schmeichels smilende hyldest efter russer-kampen ved EM, hvor han konstaterede, at Joakim Mæhle nok allerede stod på løbebåndet igen.

Joakim Mæhle er eksploderet på landsholdet på samme uimodståelige facon, som han har gjort det så mange andre steder.

I AaB. På U21-landsholdet. I Genk... og Atalanta.

En ufattelig rejse foretaget på seks år, hvor Joakim Mæhle i 2015 ikke blev tilbudt en ungdomskontrakt i AaB til Superligaen, Belgien - og nu bronzevinder i Serie A, Champions League og EM.

- For os, der kender ham bedst, kommer det ikke som en overraskelse, at han har formået hele tiden at træde op på det niveau, som han bliver placeret på, siger Jacob Friis.

- Vi kan som trænere give spillerne nogle forudsætninger for at lykkes. Men når det kommer til stykket, så er det op til spillerne selv at tage ansvaret.

- Der er nogle, der mener, at de ikke får tillid fra træneren. Dem, der venter på at få en chance. 'Joa' har aldrig peget fingre ad andre. Han har altid kigget på sig selv. Det har været et skoleeksempel på, hvordan man lykkes, siger Jacob Friis.

Joakim Mæhle formår altid at hæve sit niveau. Foto: Lars Poulsen

Det var Lars Søndergaard, der som træner gav Joakim Mæhle debut i AaB. Første gang Mæhle blev betroet en startplads oversatsede den 19-årige i en duel med Kristoffer Larsen og nordmanden ræsede igennem og afgjorde kampen.

- Det er meget forskelligt hvor tungt en ung spiller tager sådan en fejl. Joakim gik ud og var uforfærdet kampen efter, fortæller Lars Søndergaard som kunne se sit backtalent score mod FC Nordsjælland en måned senere.

Gennembruddet skete med raketfart og da han sluttede sin første sæson som en del af Superliga-truppen i AaB havde han spillet sin sidste kamp i den stribede trøje - ikke en gang 20 år gammel.

Tæt på at opgive gennembruddet

Var tæt på at opgive fodbolddrømmen inden den overhovedet var startet. Foto: Lars Poulsen

Joakim Mæhle var for bare seks år siden langt i overvejelserne om at droppe gennembruddet i AaB og tage til USA eller Mexico på udveksling.

Den unge AaB'er kunne se en stribe af sine jævnaldrende kammerater underskrive ungdomskontrakter, men den nordjyske storklub var ikke overbevist om Joakim Mæhles potentiale.

Da den unge Mæhle samtidig fik alvorlige problemer med bruskdannelse i hofteregionen var udsigterne til at slå igennem i fodbold sorte.

- Jeg snakkede med Jacob Friis om nogle kontakter i Mexico og USA, som han havde. Jeg var også i gang med at søge scholarship i USA, fortalte Joakim Mæhle før EM til Mediano.

Gennem halvandet år bøvlede Joakim Mæhle med skaden, da han som 18-årig var blevet U19-spiller og stod på tærsklen til livet som voksen-spiller.

Fra det øjeblik han omsider var fri af skaden har Joakim Mæhle ikke set sig tilbage.

Seks AaB'ere var større talenter end Mæhle

Blev inspireret af Henrik Dalsgaard. Foto: Lars Poulsen

Som ungdomsspiller i AaB spillede Joakim Mæhle oftest angriber. Han lod sig dog inspirere af Henrik Dalsgaards succesfulde omskoling til back og foreslog selv at prøve pladsen.

Det blev en succes. AaB havde skrevet ungdomskontrakter med seks spillere på årgangen, som de så som større talenter end Joakim Mæhle, men da han rykkede ned i defensiven stod kvaliteterne klart, og Joakim Mæhle fik langt om længe papir på, at han var værd at satse på.

Disse seks spillere så AaB mere i:

Magnus Christensen

Midtbanemotoren har rundet 100 Superliga-kampe for AaB, og han har på det seneste rejst sig efter en svær tid i skyggen af Pedro Ferreira, hvor han lignede en spiller på vej væk i efteråret.

Sebastian Grønning er nu i Viborg. Foto: Jens Dresling

Sebastian Grønning

Mæhles angrebsmakker fik aldrig fodfæste i AaB, hvor det kun blev til et dusin indhop. Har siden været rundt i flere jyske klubber og har omsider fået sit store gennembrud som topscorer i Viborg, som han lige er rykket op i Superligaen med.

Moses Opondo slog igennem i Vendsyssel FF. Foto: René Schütze

Moses Opondo

Offensivspilleren valgte at søge væk fra AaB inden det blev alvor. Skabte sit gennembrud i Vendsyssel FF. Efter nedrykningen stod OB klar med en aftale, men hans hyppige skader har gjort det svært.

Rasmus Thellufsen mistede tålmodigheden i AaB. Foto: Lars Poulsen

Rasmus Thellufsen

Den tekniske stærke offensivspiller fik med tålmodighed kæmpet sig tættere og tættere på holdet, og nåede i sin tredje AaB-sæson 29 kampe. Han mistede tålmodigheden og forsøgte sig først hos Hansa Rostock og var i seneste sæson en del af Lyngbys trup uden at sætte større aftryk.

Morten Rokkedal

Han blev set som årgangens helt store åbenbaring. Mistede dog meget ved overgangen til de voksnes rækker og har i dag opgivet karrieren. Spiller i Løgstør.

Bardhec Bytyqi

Kæmpede for at få chancen på højeste niveau, men måtte efter et par sæsoner indse, at niveauet ikke rakte til gennembrud i AaB. Skiftede til Jammerbugt og var en vigtig brik i oprykningen til 1. division seneste sæson.