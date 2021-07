Mæhle i tårer: - Han er jo knust

En af Danmarks helt store helte under EM var uden tvivl Joakim Mæhle.

Backen med det enorme løbepensum og kreative offensive påfund havde ikke sin bedste kamp mod England, men han blev også blandet ind i den afgørende straffesparkssituation, hvor Raheem Sterling faldt til jorden.

Det gjorde særdeles ondt, men heldigvis blev den 24-årige Atalanta raket samlet op af Jannik Vestergaard blandt andre.

- Han er jo knust – han udtrykker følelser, tydeligere end vi andre. Jeg tror, vi andre har lignende følelser inden i.

- Han lignede en, der bare havde brug for et kram – og det ville jeg gerne give ham. Han bliver lidt blandet ind i 2-1 målet, men i min optik er det ikke et straffespark. Umiddelbart tror jeg, at det var det, som han var ked af. Men jeg fortalte ham, at han spillede en stor turnering. Jeg sagde tillykke, siger forsvareren.

Igen og igen blev Mæhle og co. efter kampen mindet om, at 'vi er så stolte af dem'.

Vestergaard og reservekeeper Jonas Lössl sørgede for at bakke den tidligere AaB-spiller op i den svære stund.

Også Daniel Wass var tæt på Mæhle, da følelserne fik frit spil.

- Det er helt okay at vise følelser.

- Folk er kede af det, siger Wass.

