Mæhle med skarp kritik

Når VM i Qatar skal spilles, så begynder det i november, som kommer til at have betydning for hele det efterfølgende 2023, hvor der skal findes plads til de kampe, som man ikke nåede at spille.

Det fortæller han om i et interview i Christian Fuhlendorff-podcasten 'Hva så'.

- Nu tager de kampene i november-december, så dem er de nødt til at flytte. Det presser bare programmet mere sammen, og så får vi flere kampe i juli, august, september, oktober, fortæller landsholdsyndlingen.

Endvidere er der planer om, at FIFA vil lave det sådan, at VM i fremtiden kommer til at være hvert andet år, og det er en vej, som Mæhle bestemt ikke håber kommer til at ske.

- Nu vil de også have VM hvert andet år, og hvis der først bliver VM hvert andet år, så bliver der også EM hvert andet år. Så er der slutrunde hvert år, og så ender man med ikke at have noget sommerferie på et tidspunkt, siger han og fortsætter:

- Uanset hvor god form, man er i, så kan man jo ikke holde til det. Man må håbe, at de kommer lidt til fornuft. Jeg ved, at DBU er meget imod det, lyder det fra Joakim Mæhle.

Mæhle er ikke den eneste, der er træt af udsigten til VM meget oftere. Super-stjernerne Robert Lewandowski og Kylian Mbappe har ligeledes været ude med kritik af idéen.