Mæhle slap ud af fængslet

Joakim Mæhle er glad for luftforandringen efter, han slap væk fra Atalanta og Gian Gasperinis diktatoriske ledelsesstil – fik stor skideballe for at hente Rasmus Højlund og tage ham med i bilen til træning

Man er velbetalt og tjener millioner som professionel fodboldspiller. Og så skal man også finde sig i meget gennem sin karriere.

Joakim Mæhle er netop sluppet ud af det, der godt kan minde om et fodbold-fængsel, hvor cheftræneren, Gian Gasperini, praktiserer en meget diktatorisk ledelsestil.

Joakim Mæhle følte sig som et nummer i Atalanta. Nu føler han sig som en del af et hold efter skiftet til Wolfsburg. Foto: Linda Johansen

For den 65-årige cheftræners ord er lov i Atalanta. Det lærte Joakim Mæhle gennem to et halvt år i klubben.

Sommerskiftet til Wolfsburg har været en lettelse for ham. Han havde brug for nye udfordringer oven på to et halvt år i Italien, hvor han ikke har set særlig meget til Bergamo og det skønne vejr, men mest af alt har opholdt sig på klubbens træningsanlæg.

Joakim Mæhle har sat sig til rette i sofaen på Hotel Marienlyst for at se tilbage og fortælle om de besynderlige oplevelser, han har oplevet fra sin tid i Italien.

- Jeg havde virkelig behov for luftforandring. Jeg savnede sammenhold og humør i omklædningsrummet.

- I Atalanta var jeg et nummer på blokken, men nu føler jeg mig som en del af spillertruppen, indleder han og uddyber:

Gian Gasperini er det, man roligt kan kalde en diktatorisk træner. Han bestemmer ifølge Joakim Mæhle alt i Atalanta. Danskeren havde behov for luftforandring. Foto: Claudia Greco/Ritzau Scanpix

- Træneren (Gian Gasperini, red.) bestemmer alt i Atalanta. Vi trænede altid om eftermiddagen og havde ikke meget frihed, selv om jeg boede et dejligt sted. Der var slet ikke mulighed for at nyde det.

- Jeg har virkelig tilbragt mange dage og timer på vores træningsanlæg, forklarer Joakim Mæhle og giver nogle eksempler på disciplinen:

- Når vi skulle spille kampe, mødte vi ind dagen før til frokost. Vi trænede, spiste aftensmad, sov, trænede igen, hvilede os og spillede så kamp.

- Vi kunne sagtens bruge to-tre dage på en enkelt kamp. Det er virkelig hårdt rent mentalt, siger Joakim Mæhle, der også oplevede, at der ikke var den store tillid fra træneren.

- Hvis jeg havde spillet en god kamp, blevden fulgt op af 20 lunke minutter, så røg jeg ned i køen. Der var ingen kontinuitet.

- Derfor følte jeg behov for andre øjne til at se på mig, forklarer han.

Joakim Mæhle er glad efter klubskiftet til Wolfsburg, hvor han føler sig som en del af et hold igen. Foto: Linda Johansen

Der er mange eksempler på, hvordan Gian Gasperini praktiserer sin ledelsesstil over for sine spillere.

- Efter en dobbelt træning kunne han også finde på at sige: Vi bliver på træningsanlægget og sover. Så måtte vi gøre det. Ingen sagde noget. For alle vidste, det var kun ham, der bestemte.

- Man vænner sig til det. Men ja, det var en meget anderledes ledelsesstil at opleve, fordi du ikke bliver behandlet som en person, men i højere grad mere som et nummer.

- Efter de her år føler jeg mig i hvert fald rustet til, hvad der kan vente videre i min karriere, siger Joakim Mæhle, der også havde en besynderlig oplevelse, da Rasmus Højlund kom til klubben i sommeren 2022.

Joakim Mæhle hentede Rasmus Højlund, når de kørte til og fra træning. Det faldt ikke i god jord hos cheftræner Gian Gasperini, der gav Mæhle en stor skideballe. Foto: Emil Agerskov

Som ny skulle Rasmus Højlund hjælpes lidt i starten, hvor klubben stillede en chauffør til rådighed for at hente og bringe ham til træning.

Men det stoppede på et tidspunkt, hvor Joakim Mæhle hentede og bragte sin landsmand til træningsanlægget i Bergamo.

Så slap klubben for at stille folk til rådighed. Men det skulle han aldrig have gjort.

For da Gian Gasperini opdagede det, blev han stiktosset.

- Han svinede mig til for, at Rasmus og jeg kørte sammen. Der fik jeg virkelig en skideballe, fordi vi så kunne sidde og snakke samt hygge os.

- Omvendt var klubben glad for det, fordi de slap for at stille en chauffør til rådighed. Jeg ved ikke om den slags er typisk italiensk, men man bliver lidt træt oppe i sit hoved af den slags, forklarer han.

Joakim Mæhle er ligeglad med, om der er 10 eller 30 grader. For ham handler det om at trives i hverdagen. Det sted mener han at have fundet i Wolfsburg. Foto: Claus Bonnerup

Nu er han landet i en tysk industriby, hvor vejret ikke er lige så godt, og omgivelserne langt fra så idylliske. Men det betyder faktisk intet for ham.

- Det vigtigste for mig er en hverdag, hvor jeg trives og har det godt. For mig er det ligegyldigt, om der er 10 eller 30 grader.

- Jeg er virkelig glad for skiftet til Wolfsburg, hvor jeg er en af de erfarne på et ungt hold, der er næstyngst i Bundesligaen. Jeg får en lidt anden rolle her som en af de erfarne, siger Joakim Mæhle med et smil.

Når han i næste uge vender hjem fra landsholdslejren, kan han også flytte ind i det hus, han har valgt. Tiden på hotel er langt om længe et overstået kapitel.