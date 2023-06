Mæhle tvivlsom til Slovenien-kamp

Det er ikke sikkert, at Joakim Mæhle mandag kan spille kampen mod Slovenien

MÆHLE, MÆHLE, MÆHLE.

Den Røde Mur leverede varen, da Joakim Mæhle var på bolden i anden halvleg og buldrede frem i højre side.

Den populære dansker måtte dog forlade banen før tid, efter at han kom til skade med anklen. Han forsøgte at blive på græsset, men byttede i stedet med Jens Stryger Larsen.

Nu er meldingen frem mod mandagens kamp mod Slovenien dyster.

- Jeg skal lige have tjekket min ankel. Jeg landede forkert ned på den, så nu må vi lige se, om de kan se noget i aften, ellers tager vi den i morgen.

- Som det er nu, så ved jeg sgu ikke (om jeg bliver klar til Slovenien-kampen, red.).

Roser stemningen

Efter kampen havde han masser af roser til overs for den danske stemningstribune, der i fredagens kamp mod Nordirland var anført af en ny capo.

- De er med dernede på Den Røde Mur. Det er ikke enhver Aalborg-dreng, der kan træde ind i Parken og så få så meget kærlighed. Det sætter jeg kæmpe pris på, og jeg håber, at jeg snart kan betale tilbage med en scoring.

Foto: Claus Bonnerup

Foto: Claus Bonnerup

Danmark hev med nød og næppe - og en hjælpende VAR-hånd - 1-0-sejren i hus, men første halvleg var ikke noget at råbe hurra for, og det var først i løbet af de sidste 45 minutter, at backen ramte niveau.

- De spiller med stor fysik. De går efter at holde nullet og afholde os fra chancer. Det er bare svært, når man skal igennem 10 mænd hver gang for at komme til en mulighed.

- Lykkes Nordirland med at komme under huden på jer?

- Nej. De lykkes med at trække tiden, men det vidste vi godt. Sådan er det, når man spiller mod undertippede hold. Vi skal vise, at vi er det irriterende hold at spille imod.