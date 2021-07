Mæhles familie klar til fodboldfest: Vi havde ikke troet på det

Der er fodboldfest i hele landet, men hverken Aarhus eller København vil kunne matche det antal af Joakim Mæhle-trøjer, der til stede i wingbackens hjemby Østervrå her til aften.

Det er også her, hans familie vælger at se deres søn og bror tørne ud i de rød-hvide farver her til aften. Og skal man tro Joakims lillebror, så kommer succesen noget bag på dem.

- Det havde vi slet ikke troet på. Det har været så stort, uvirkeligt og urealistisk, men det er kæmpe stort, siger Marko Mæhle Pedersen.

Artiklen fortsætter under videoen.

Han er netop kørt til dagens store folkefest i Østervrå i en hvid limousine med Dannebrog på toppen og ‘Mæhle’ skrevet på siden. Byens hovedgade er udsmykket med danske flag så langt øjet rækker.

Flagene fører frem til Østervrå Stadion, hvor byens borgere i aften skal se en af deres egne optræde for landsholdet.

Marko Mæhle. Foto: René Schütze

Mæhle-mania

De har i de seneste uger måtte dele deres lokale helt med resten af landet, men intet sted er kærligheden til den danske verdensstjerne større end i hjembyen Østervrå.

Det kræver kun 30 minutters kørsel nord på fra Aalborg for at blive indsvøbt i Mæhle-mania.

Mæhle-limousine, Mæhle-kager, landsholdstrøjer med Mæhle på ryggen, og byskiltet er sågar blevet til ‘Mæhlesby’.

Man ankommer til festen med stil i Østervrå. Foto: René Schütze

Ingen fest uden køleskab. Foto: René Schütze

Joakim Mæhle har leveret varen på allerhøjeste niveau for det danske landshold ved dette EM. Af mange bliver han hyldet som en af slutrundens absolut bedste spillere, og derfor har han retmæssigt taget plads i alle danskeres hjerter. Og det har de bestemt også bemærket i Østervrå.

- Hele Danmark er egentligt bare stolte af dem - især efter alt, hvad der er sket. Det har været helt fantastisk, siger Marko Mæhle Pedersen.

Folkefest i Østervrå

Byens knap 1300 indbyggere forstår at hylde helten fra hjemstavnen. Under hele slutrunden har de på Østervrå Stadion stolt kunne følge landsholdets rejse mod onsdagens semifinale mod England. Og de er tørstige oppe nordpå.

I kvartfinalen var byen også samlet til fodbold på storskærm. Her kunne fadølsanlægget ikke følge med, så der bliver kun serveret øl fra flaske i aften.

Michael Thomsen gøres klar til fest: Foto: René Schütze

Michael Thomsen har tidligere spillet på hold med Mæhle, og han har været med til at arrangere det store arrangement. Han har også svært ved at få armene ned over Joakim Mæhles store bedrifter.

- Han har sat Østervrå på landkortet, det er pisse fedt. Det giver os mulighed for at gøre noget som det her, det er godt for byen, og det er godt for fællesskabet, siger Michael Thomsen.

Der er ingen af de fremmødte, Ekstra Bladet har talt med, som forventer andet end dansk sejr i aften - og så er de klar til at hylde de danske helte igen på søndag til finalen.