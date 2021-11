Mancini ærgrer sig over brændte straffespark

Italien missede VM i 2018 og er nu også i fare for at gå glip af næste års VM-slutrunde i Qatar.

Mandag havde den forsvarende europamester ellers muligheden for at sikre førstepladsen i gruppe C, men efter 0-0 ude mod Nordirland måtte Italien se Schweiz overtage førstepladsen med en hjemmesejr på 4-0 over Bulgarien.

Fordi Schweiz vandt så stort, skulle Italien faktisk have slået Nordirland med mindst tre mål for at komme direkte til VM, og efter skuffelsen ærgrer Italiens landstræner, Roberto Mancini, sig også mest over de spildte chancer tidligere i kvalifikationen.

Han henviser til den uafgjorte kamp hjemme mod Bulgarien samt de to kampe mod Schweiz, som begge sluttede med pointdeling, efter at Italien i begge tilfælde misbrugte straffespark.

- Vi har haft muligheder for at sikre kvalifikationen før denne kamp mod Nordirland. Den uafgjorte kamp mod Bulgarien blev afgørende. Det var i september, hvor spillerne ikke var rigtig klar.

- De to brændte straffespark mod Schweiz var heller ikke til vores fordel, siger Roberto Mancini ifølge Uefas hjemmeside.

Han har dog stadig tiltro til, at Italien kan komme til Qatar via playoffkampene i marts næste år, hvor 12 europæiske nationer kæmper om tre VM-pladser.

- Jeg er fortsat fortrøstningsfuld. Vi er nødt til at genvinde vores styrke, påpeger landstræneren.

Portugal, Skotland, Rusland, Sverige og Polen er nogle af de andre toere fra VM-kvalifikationsgrupperne, som nu skal kæmpe om de sidste VM-billetter i playoffkampe.