Mancini frygter Wales lige så meget som Stoke

Italiens landstræner, Roberto Mancini, tilbragte tre et halvt år i Manchester City som manager i perioden 2009 til 2013.

Der var et af de hold, som hans spillere ofte kæmpede imod de fysisk stærke drenge fra Stoke, der dengang lå i den bedste engelske række, Premier League.

Det gør de ikke mere, men Roberto Mancini husker udekampene i Stoke som ganske ubehagelige.

- Stoke havde en meget hård spillestil, de var nogle hårde nødder at knække, fortæller Mancini på lørdagens pressemøde og fortsætter.





Mancini sammenligner Wales med den nuværende Championship-klub, Stoke, fra hans tid i Manchester City. Foto: Mike Hewitt.

- Det bliver en meget svær kamp fra et fysisk perspektiv, fordi det er et kraftfuldt hold ligesom Stoke, men de er også meget tekniske... Wales har spillere som Allen, Bale og James. De har en del kvalitet og tekniske spillere.

Italien har endnu ikke sat point til i deres første to kampe, men Mancini forventes at rotere en del på holdet. Hvem der starter ude er uvist, men det forventes at Marco Verratti og Federico Chiesa får lov at starte.

- I morgen (søndag, red.) spiller vi vores tredje kamp, og vi ville have roteret, selvom det havde været en afgørende kamp. Efter tre kampe på ti dage i 30 grader, så har man brug for friske ben. Marco har brug for at spille, og han har det godt.



Mancini og co. har gjort rent bord i de første to kampe og ligner et bud på en af favoritterne til EM-titlen. Foto: Riccardo Antimiani / Reuters.

Et point vil være nok for Italien til at sikre sig førstepladsen i gruppen, men Mancini vil ikke hvile på laurbærerne.

- Frankrig, Spanien, Tyskland og Portugal er vant til at vinde, de er fulde af ekstraordinære spillere. Frankrig er stadig favoritter, selvom de spillede uafgjort med Ungarn. Derudover er der også Belgien.