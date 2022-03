Mancini slipper for fyreseddel trods fiasko

Højt at flyve, dybt at falde.

Roberto Mancini har i løbet af det seneste år oplevet en af karrierens største triumfer og en af de største nedture.

Torsdag røg Italien ud af VM-kvalifikationen ved at tabe til Nordmakedonien, men træneren, som førte italienerne til EM-guld sidste sommer, har opbakning fra Italiens Fodboldforbund (FIGC).

- Jeg håber, at Mancini bliver hos os, siger FIGC-præsident Gabriele Gravina ifølge Reuters.

Mancini skrev sidste år under på en kontrakt med forbundet frem til 2026.

- Han har bundet sig til det her projekt med os. Jeg håber, at han kan ryste nederlaget af sig sammen med resten af italienerne, og at han bliver hos os og fortsætter projektet.

Den tidligere Manchester City- og Inter-træner har beskrevet torsdagens nederlag på 0-1 til Nordmakedonien som sin største skuffelse i karrieren.

Det er noget af en kontrast fra sommeren 2021, hvor Italien med flot spil vandt europamesterskabet.

Italien har ellers en storslået VM-historik med fire titler og yderligere to finalepladser. Men når turneringen begynder i Qatar 21. november, bliver det uden italiensk deltagelse.

Italien var heller ikke med ved VM i Rusland for fire år siden, og i 2014 tog holdet afsked med turneringen allerede efter det indledende gruppespil.

- Ligesom vi tog imod hyldesten i sommer, må vi tage den kritik, vi nu bliver mødt af. Men jeg må forsøge at beskytte landsholdet.

- Vi går fremad med oprejst pande. Vi må ikke miste den entusiasme, vi skabte i sommer. Kritik er fint, men vi ønsker ikke, at der voldes yderligere skade, siger Gravina.