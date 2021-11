Mand eller kvinde? Vil have landsholdskeeper tjekket

Er hun i virkeligheden en mand?

Sådan lyder mistanken om Irans landsholdskeeper Zohreh Koudaei, der mistænkes for at være en mand af det jordanske fodboldforbund.

Denne undren kommer i forlængelse af kvindelandskampen mellem Iran og Jordan 25. september ved de asiatiske mesterskaber, hvor Zohreh Koudaei vogtede buret for Iran.

Siden har det jordanske fodboldforbund krævet, at det asiatiske fodboldforbund (AFC) foretager en kønsundersøgelse af den 30-årige keeper.

Zohreh Koudaei er 30 år og målmand for det iranske kvindelandshold. Foto: Talibjan Kosimov/Getty Images

Ikke første tilfælde

Det er ikke første gang, at spillere fra det iranske kvindelandshold er blevet anklaget for at være af det modsatte køn. Det svenske medie Aftonbladet skriver, at i 2015 blev otte spillere anklaget for at være mænd.

Irans forhistorie ligger blandet andet til grund for, at det jordanske fodboldforbund ønsker en kønsundersøgelsen af målmanden.

- I betragtning af vigtigheden af ​​denne turnering, mener vi, at vi har ret til at anmode om en gennemsigtig og grundig undersøgelse af uafhængige medicinske eksperter. Især i betragtning af Irans historie med snyd af køn og doping, skriver forbundet på Twitter.

Ifølge Sky News Arabia har AFC meldt ud, at man nu har gennemgået en test, hvor det kan konstateres, at Zohreh Koudaei er en kvinde.