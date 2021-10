Maner til besindighed: - Det er svært for Mæhle

Scoringssnittet på landsholdet for Joakim Mæhle er højt, og det er til trods for, at han primært spiller back eller wingback.

Det er blevet til 6 mål i 20 landskampe for Mæhle siden september sidste år - et mål i lidt over hver tredje kamp. Mæhle scorede også i lørdagens 4-0-sejr ude over Moldova i VM-kvalifikationen.

Et udvalg af spillere i nyere dansk fodboldhistorie er allerede blevet tangeret eller overgået af Mæhle.

Til sammenligning scorede den offensive kantspiller Jesper Grønkjær for eksempel 5 mål i 80 kampe i sin aktive landsholdskarriere.

Mæhle har også overhalet spillere som Thomas Kahlenberg og Thomas Gravesen, der brugte henholdsvis 47 og 66 kampe på at score fem mål. Christian Poulsen og Michael Krohn-Dehli scorede seks mål på henholdsvis 92 og 59 kampe.

Landstræner Kasper Hjulmand anerkender Mæhles høje snit og ser gerne, at det fortsætter i tirsdagens kamp hjemme mod Østrig.

- Det er svært for Mæhle at holde det snit. Men han er bare farlig. Og hvis vi får lavet en rolle, som stadig gør, at han får lov til at løbe igennem og komme hen til chancerne, så kan han blive ved med at være farlig.

- Hvis vi har nogle spillere omkring ham, som kan finde ham, så kan jeg ikke se, hvordan han skal kunne holdes nede, siger Hjulmand.

Foto: Tariq Mikkel Khan

I de seneste otte kampe har Mæhle nettet fire gange for Danmark - heriblandt to mål ved sommerens EM.

Kun i kampen mod England i semifinalen, hvor Danmark tabte efter forlænget spilletid, blev Mæhle neutraliseret.

- I kampen på Wembley mod England stod han over for Kyle Walker, som var englændernes bedste spiller i den kamp. Der så vi, at på det niveau kunne han blive lukket ned. Men vi skal helt derop, før det kan ske.

- Jeg forventer mig meget af Mæhle. Det er ikke sådan, at jeg bare forventer, at han holder det scoringssnit, men han skal nok blive farlig for os, siger Hjulmand.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Mæhle har fået frihed på landsholdet til at spille en slags moderne playmaker fra sin position som primært venstre back eller wingback.

- Først og fremmest er jeg glad for, at jeg er med til at bidrage på holdet med mål og assister. Jeg har godt set, at der er blevet hevet nogle statistikker frem, siger Mæhle.

Statistikkerne fra de tidligere spillere er ikke noget, som Mæhle bruger tid på. Han er bare lykkelig for sin nuværende rolle på landsholdet.

- Jeg tror, det er fordi, jeg kan få lov til at tage de her raids frem ad banen og have en stor frihed til at udfolde mig offensivt, siger Mæhle.

Danmark spiller hjemme mod Østrig tirsdag klokken 20.45 og kan med en sejr sikre billetten til VM i Qatar næste år.